هل يمكن تخزين ساعات النوم احتياطياً؟

يمكنك تجنب الآثار الجانبية لقلة النوم، إذا أردت السهر لوقت متأخر، ويزعم العلماء أنه من الممكن «تخزين ساعات النوم»، لاستغلالها لاحقاً عند السهر.

ويرى العلماء، أن نوم الإنسان ساعتين إضافيتين ليلاً، لمدة قصيرة، قد يساعد الملايين في التأقلم مع حياتهم الشخصية النشطة، أو التغيرات في نوبات عملهم.

ورغم أن الاعتقاد السائد أن الطريقة الوحيدة للتغلب على قلة النوم، هي تعويض ساعات النوم المفقودة تلك لاحقًا، إلا أن الدراسة الجديدة كشفت أن نوم ساعات إضافية «مقدماً»، قد يساعد الإنسان في تحسين الأداء البدني ووظائف الدماغ، عندما يريد السهر لوقت متأخر.

وكالات