هل يحق للمطاعم تقاضي أجور على خدمة الانترنت بعد تطبيق القرار الجديد؟

مع إعلان وزارة الاتصالات السورية عن تطبيق الآلية الجديدة لتقديم خدمة الإنترنت ADSL، اعتباراً من غداً 1 آذار، تساءل السوريون عن أحقية المطاعم والمقاهي أن تتقاضى أجور إضافية خاصة بخدمة الانترنت.



وأكد مدير الرقابة والجودة السياحية زياد البلخي، لإذاعة “شام إف إم”، أنه “لا يحق للمنشآت السياحية (المطاعم) تقاضي أجور على خدمة الانترنت، أو أي خدمات أخرى غير مسعرة من وزارة السياحة مثل خدمة مشاهدة مباراة، أو عيد ميلاد”.



وكانت عممت وزارة السياحة على مديريات وغرف السياحة في المحافظات بتقييد أصحاب ومستثمري المنشآت بعدم تقاضي أي بدلات خدمات غير مسعرة من مديرية السياحة المختصة لاسيما (خدمة حضور مباراة – خدمة انترنت داخل المنشأة WIFI – خدمة عيد ميلاد.. وتحت أي مسميات أخرى)، وطالبت لجان الضابطة العدلية بمتابعة الموضوع، وإلزام المنشآت السياحية بتسعير كافة الخدمات التي تقدمها وذلك من قبل مديرية السياحة المختصة أصولاً، والإعلان عنها على قوائم الطعام وفي مدخل المنشأة تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخافة وصولا إلى الاغلاق في حال عدم الالتزام.



وقبل أيام، أكد مدير الهيئة الناظمة الاتصالات منهل الجنيدي أن الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.



وكان مصدر في الشركة السورية للاتصالات قد أوضح أن الاشتراك بباقات القنوات الرياضية المشفرة IP TV لن يتأثر بباقات الانترنت بعد تطبيق الآلية الجديدة.