هل هناك فرق بين الكولا دايت والكولا زيرو؟

أصبحت الكوكا كولا المشروب المفضَّل بين ملايين الناس خاصةً بين الشباب والمراهقين، بغض النظر عن مخاطرها الصحية. ومع تزايد شعبيتها، أنتجت الشركة العديد من الأصناف المختلفة للكولا، برز منها الكولا دايت، وكولا زيرو. كلا الصنفيْن يُشيران إلى محتوى منخفض من السكر، لكن هل من فرق حقيقي بينهما؟.









على الرغم من التشابه الكبير في الطعم والاختلاف في لون العلبة لكل صنف، إلا أن شركة كوكا كولا صرَّحت أن هناك فرقاً جوهرياً بين كلا الصنفيْن. ففي البيان على موقع الشركة الرسمي على الإنترنت، قالت الشركة أن كِلا المشروبيْن خاليان من السكر والسعرات الحرارية، في حين أن الاختلاف الجوهري يكمن في المكوِّنات التي جعلت من طعم كولا زيرو أكثر شبهاً بالكولا الكلاسيكية، ويختلف قليلاً عن طعم كولا دايت.





ويكمن الاختلاف الجوهري في إضافة حامض الستريك إلى كولا دايت، في حين تُضاف مادة “سترات الصوديوم” إلى كولا زيرو. فالفرق الرئيسي بين كلا المشروبيْن الغازيّيْن يكمن في نسب المكونات التي تُعطي طعماً مختلفاً.





أضف إلى ذلك اختلاف نسبة الكافيين في المشروبيْن. حيث تُطابق كمية الكافيين في كولا زيرو مقداره في الكولا العادية، في حين أن كولا دايت تحتوي على مقدار أكبر من الكافيين.





أسباب تسويقية





بعض الفرضيات الأخرى ظهرت لتمييز الفرق بين كولا دايت وزيرو، من بينها أن اختراع كولا زيرو جاء تسويقياً لأن العديد من الدراسات الاجتماعية أثبتت نفور الرجال من كلمة “دايت” لارتباطها أكثر بالنساء، فكانت كولا زيرو حلاً بديلاً بنفس مقدار السعرات الحرارية المنخفض.





أما الطعم الحلو لكولا دايت وزيرو على الرغم من انخفاض محتوى السكر، فيرجع إلى رفع نسبة مادة “أسبرتام”، وهي محلي صناعي بديل عن السكر يُستعمل بكميات محدودة.



