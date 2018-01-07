هل مرت 7 سنوات على زواجك.. أنتِ إذا أمام مفترق طرق

توصل باحث في جامعة كامبريدج إلى أدلة إحصائية تثبت صحة النظرية الشائعة بأن الأزواج يقفون عند مفترق طرق بعد 7 سنوات من الزواج، فإما الطلاق وإما الاستمرار في علاقة قوية ومتينة.





وقال بروفيسور الإحصاءات سير دايفيد سبيغ هالتر، “إذا ما تخطى الزواج حاجز السبع سنوات فإن فرص الانفصال أو الطلاق تتلاشى عاما تلو الآخر”.





وقال في مؤتمر صحافي إن الأزاوج الذين مر على زواجهم 15 عاما، تقل فرص حصول الطلاق في العام السادس عشر لتصبح 1.5% فقط. وأضاف: “كلما اعتاد الزوجان على بعضهما بمرور السنين كلما تضاءل احتمال الطلاق”.





ولسنوات وعقود ناقش الخبراء حقيقة الرقم 7 وتأثيره على استمرار أو انعدام العلاقات، منهم الفيلسوف النمساوي ردولف ستاينر الذي اقترح أن البشر يتغيرون جسدياً وفكرياً كل 7 سنوات.





وفي الجهة الأخرى من النقاش، رفص علماء آخرون أن يكون الرقم 7 هو العلامة المفصلية.





وكان بروفيسور في علم النفس يدعى لاري كوريك وجد أدلة لانخفاض كمية المشاعر بعد 4 سنوات من الزواج ثم 7 سنوات.





كما توصلت دراسة بريطانية إلى أن معدلات هورمون التستوستيرون الذكورية تنخفض عند الرجل بعد عام واحد فقط من الزواج، وهو الزمن المفصلي لتحديد متانة العلاقة وفرص استمراريتها.