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هل للحوم الحمراء علاقة بالأزمات القلبية؟

حصل العلماء على بيانات تتعارض مع توصيات بعض الخبراء باتباع نظام غذائي صحي يحد من استهلاك اللحوم الحمراء.
وأشار الأطباء سابقاً إلى أن هذه المنتجات الحيوانية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وحلل العلماء نتائج 24 دراسة سريرية بحثت العلاقة بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء وطريقة عمل أجهزة الجسم بعد تناول اللحوم، التي تعتبر عوامل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل ضغط الدم وتركيز الكوليسترول والدهون الثلاثية).
وأظهرت التحاليل أنه في حال تناول 100 غرام من لحم الضاني ولحم البقر ثلاث مرات في الأسبوع فلن يتسبب اللحم الأحمر بأي ضرر للقلب والأوعية الدموية، حيث إن هذا المستوى من استهلاك اللحوم الحمراء لا يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وكالات

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