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هل لديك كرش؟ تعرف على مخاطره

تعد دهون البطن -التي تعرف أيضا بالكرش- مشكلة صحية شائعة في الوقت ‫الحاضر؛ بسبب نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية غير السليمة،‫ و قلة الحركة التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، فما مخاطرها؟


و تجتمع عادة الدهون عند الرجال على مستوى منطقة البطن لتأخذ شكلا دائريا، وفي الماضي كان “الكرش” رمزا للرخاء، ولكنه أصبح عبئا صحيا على التمثيل الغذائي و سببا رئيسيا لعدة أمراض.

وو‫فقا لاختصاصي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل، فإن دهون البطن لها‫ أيض “هائج”؛ حيث إنه يفرز المئات من المواد الضارة، التي تتسبب في حدوث ‫عمليات التهابية. ‫وأضاف أنه يمكن أن تنشأ تجمعات سامة في الكبد، و في أسوأ الحالات قد يحدث ‫فشل كبدي.

و قال البروفيسور الألماني ماتياس بلوهر إنه عندما تكون دهون ‫البطن مصحوبة بارتفاع ضغط الدم و ارتفاع نسبة السكر بالدم و دهون الدم، يطلق الأطباء على هذه الحالة اسم “متلازمة الأيض“. ‫و أضاف أن اجتماع ثلاثة من هذه العوامل الأربعة يرفع ‫خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

القدرة الجنسية و المخاطر

من جهته، يقول الطبيب الألماني المختص بأمراض الجهاز البولي و التناسلي أوليفر غرالا إن هناك علاقة بين زيادة الوزن والدهون على مستوى البطن عند الرجال؛ و تراجع القدرة على الانتصاب وممارسة الجنس بشكل عام.

غالبا ترتبط زيادة الوزن بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، وهذه الأمراض لها تأثير على المدى البعيد على الأوعية الدموية فتصبح جامدة ومسدودة.

و في ما يتعلق بالقدرة الجنسية، فإن تصلب الشرايين يمنع وصول الدم الكافي في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو الذكري، و”هذا يقلل من صلابة الانتصاب”، على حد تعبير الطبيب غرالا.

و أما الخطر الأكبر -حسب الخبير الألماني- فيكمن في الكرش نفسه، لأن هرمونات دهون البطن تكون نشطة للغاية، و هو ما يقلل مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجل، و وتبعا لذلك الرغبة الجنسية و القدرة على الانتصاب – Erectile dysfunction، وهو ما تؤكده دراسة لجامعة هارفارد.

ويمكن معرفة إذا كانت دهون البطن خطيرة أم لا من ‫خلال قياس محيط الخصر، و ذلك بوضع شريط قياس على الوسط في المنطقة ‫الواقعة بين الضلوع و عظام الحوض. و يصبح الأمر خطيرا إذا زاد حجم الخصر ‫عن 102 سنتيمتر لدى الرجال و 88 سنتيمترا لدى النساء.

اعتقاد خاطئ:

و يظن البعض أن شرب الماء -خاصة أثناء الطعام أو بعده- يؤدي إلى انتفاخ بطن شاربه وتحولها إلى “كرش”، ويلومون الماء لأنه ينفخ المعدة ويؤدي إلى اتساعها، وكأن الجسم بالون مطاطي ينتفخ بسهولة بسبب شرب الماء، و لكن هذا تصور خاطئ للغاية، و الماء ليس سببا للداء، بل هو من ضرورات الحياة فتشربه بالهناء والشفاء.

فأولا، الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية، وتبعا لذلك فعند دخوله الجسم لا يعطيه أي طاقة، و هو لا يتحول إلى شحوم تتكدس في الجسم، مما يعني أن الماء لا يؤدي إلى البدانة أو زيادة الوزن.

ثانيا، وبخصوص الكرش، فإن الجسم ليس بالونا لينا ليتورم مثل بطيخة بعد شرب كوب أو كوبين من الماء، و على الأرجح فإن سبب شعور الشخص بالانتفاخ بعد الغداء هو تناوله كمية كبيرة من الطعام، أو معاناته من اضطرابات معوية أو مشاكل صحية تستلزم مراجعة الطبيب.

نصائح للتخلص من الكرش:

إنقاص الوزن.
تناول تغذية صحية تشمل الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب ‫الكاملة.
ممارسة الرياضة.
الإقلال من الدهون و السكر و الملح و الوجبات السريعة ‫و الأطعمة الجاهزة.

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