هل علم الطبيعة عدو للدين؟

يمثل الأشخاص المتدينون في بعض الأحيان وجهة النظر التي تقول بأن علم الطبيعة- على خلاف غيره- يمكنه أن يكون مساعداً في البحث عن الحقيقة. ومن المحتمل أن يكون العكس هو الصحيح؛ ذلك أن علم الطبيعة يكون مزعجاً فقط أثناء البحث عن الحقيقة، لأن هذه الأخيرة توجد عند الله، ولم يكن الله في يوم ما موضوعاً لعلم الطبيعة. ويجب علينا أن نعترف بأن هذا الأمر ليس خاطئاً تماماً.



الواقع أن علم الطبيعة لا يملك أية وسيلة تمكنه من الاستدلال على ما هو إلهي أو تفنيده. فالله هو الجوهر الروحي الوحيد الذي لا تتعرض له قوانين الطبيعة. ولكن ألا يمكن اعتبار هذا الأمر تعبيراً عما هو ربّاني؟ كان هذا هو سؤال (جوته) العظيم من قبل، وهو: أليس في استطاعتنا تقصي الله أولاً عبر الطبيعة؟ ولهذا فإن المحصلة الأخيرة هي أن صورة العالم قد بلورت صورة الله في علم الطبيعة.



وفي الحقيقة، كلما تعمق المرء في علم الطبيعة، كلما امتلك روحاً كونية بشكل واضح. ولا شيء يعارض النظر إلى الروح الكونية على أنها روحُ للخالق. وتعبر روح الخالق هذه عن نفسها بلغة مجردة وواضحة وصارمة – ويمكن للمرء أن يعبر هنا أيضاً عما هو إلهي في الطبيعة. وهذه اللغة هي بالضبط لغة الرياضيات، التي بها يستطيع المرء وصف الطبيعة بشكل دقيق ضمن حقول معرفية واسعة. فلغة الرياضيات هي لغة الله. وعلى هذا النحو يمكن لنا أن نقول في النهاية بأن الله هو الرياضي الحتمي والسامي على الإطلاق. وليس معنى هذا أنه لم يتم التعرف على الله إلا في هذه اللغة، فحتى الموسيقى يمكن أن نفسرها على أنها لغة إلهية. ولكنها لغة بُنيت رياضيّاً أيضاً. ومع هذا كله لا يبذل الله جهده فيما هو رياضي خالص.



إن الله هو ذلك السر الأخير الذي لم تبلغ فيه الرياضيات أيضاً أقصى حد في مستوياتها العليا. وهذا أمر رائع. فمن يريد أن يعيش في عالم خال من الأسرار؟ “عندما يغيب عن الإنسانية الشعور بأن العالم يضم بين جنباته سرّاً ما، ينتهي كل شيء”، كما قال عالم الأدب جرشوم سوليهم Gerschon Scholem (1897-1982). وفي الأخير يشترك الدين مع علم الطبيعة في الهدف ذاته، وهذا الهدف هو “فتح أبواب الإدراك والمعرفة، وبالتالي يصبح الإنسان واعياً بوجوده الخاص في هذا الكون، وواعياً بمكانته الخاصة في العالم”.



إن معرفة الذات هي القوة الدافعة للدين وللعلوم الطبيعية. كما أن الملاحظة والتجربة التي تقدمها العلوم الطبيعية هي دائماً عبارة عن ملاحظة الذات Selbstbeobachtungوالبحث في الذات Selbsterfahrung. إن كل نظرة إلى النجوم- ولا يهم هنا إن كانت بالعين المجردة أو عبر التلسكوب- هي نظرة في ذات ما، وهي أيضاً سبب لكي تحركنا هذه النظرات بشكل عميق وتجعلنا نصاب بالدهشة أيضاً. ويصدق الشيء نفسه على النظر عبر الميكروسكوب في عالم الأشياء الصغيرة جداً. ويختفي التحجر في كلمة “الدهشة” بالنظر الى الظهور الذي يتحدث فيه إلينا شيء ما، والذي لا يدل سوى على فيزياء الظهور.



ويُفهمنا علم الطبيعة بوضوح أنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن الله نفسه أو عما هو إلهي في الوقت ذاته. ذلك أنه يعرف بدقة متناهية مجال صلاحياته، ولا يخجل بأن تعطى إلى جانب ما هو معرفي وتفسيري، بعض ما هو لامعرفي ولاتفسيري. ولم يُضمر علم الطبيعة قط العداء لما هو ديني. وهذا ما يلاحظه المرء عندما يستعرض جل علماء الطبيعة الكبار- من بيتاغورس Pythagoras وكوسونوس Cusanus، وكبرنيكوس Kopernikus، وجاليلاي Galilei، ونيوتن Newton، وداروين Darwin، وحتى بلانك Planck، وأينشتاين Einstein، وشرودينغر Schrödinger، ومايزنبرغ Heisenberg، أو كارل فريدريش فون فايتسزيكرFriedrich von Weizsäcker-Carl – الذين كانوا و ما يزالون أشخاصاً متديّنين. فالتديّن لا يُعرقل روح الباحث في العلوم الطبيعية، بل تستطيع المعرفة في مجال العلوم الطبيعية تعميق التديّن الموجود.



لقد أعطى الإنسان لنفسه اسم “الانسان العاقل” Homo Sapiens، ويمكن للمرء ترجمة هذا الاسم بـ”الانسان العالم”، أو من الأفضل ترجمته بـ”الانسان الحكيم”، لأن الحكمة تتجاوز المعرفة بكثير. إنها تضم التجربة، وبالخصوص تجربة الإيمان. وكان يسود الاعتقاد في تاريخ الإنسانية أن المعارف الطبيعية والإيمان الديني قد ظهرا في نفس الوقت.



يمكن للمرء أن يقول إن الله أعطى للإنسان عقلاً كبيراً لكي يستعمله من أجل التوصل الى معرفة العالم وخالقه؛ ذلك أن الفهم الأصلي للطبيعة كان فهماً دينيا. وقد شُبّه العلماء في المجتمعات التي تنتمي إلى ما قبل التاريخ برجال الدين، لأنهم كانوا حكماء، وقديسين، وأولياء، في نفس الوقت.



وإذا نظر المرء الى الـ 5000 سنة الماضية من تاريخ الإنسانية، فإنه سيتولد لديه الانطباع، كما لو كان الايمان بالعقل، قد أقصى الإيمان بالله وبالآلهة. وعندما يفتح الباب أمام الحداثة يتم دائما غلق الباب المؤدي الى الإيمان، وتحل المعرفة مكانه. والطريق الذي سارت فيه أوروبا نحو التنوير، هو طريق لا يمكن التراجع عنه.



يجب إعادة فهم الصور الدينية القديمة، سواء في القرآن أو في الإنجيل، من جديد. فما كان مقدساً بالنسبة للإنسان قبل 2000 سنة يجب أن لا يكون اليوم مقدساً. فحتى المقدس يتغير. فلم نعد نفهم البرق والرعد كعلامة على الألوهية، كما كان يفعل الناس قديماً.



لا يضعف التنوير والعقل إلا جزءاً من الإيمان الديني الذي يتناقض بشكل كبير مع المعرفة الحداثية. إلا أن هذا الإضعاف هو أمر صحي، فالإيمان الجاهل هو إيمان ضعيف جداً. وقد قدم الإسلام حالياً هذه التجربة بشكل واضح.



كانت جماعة المسلمين في الماضي قوية، لأنها كانت مكاناً للتكوين. تقول صلاة محمد: اقرأ. ولم يحدد القرآن ما يجب أن يقرأه المرء. وقد قرأ مسلمو العهد الإسلامي المبكر أعمال علماء الطبيعة اليونانيين، والرياضيين، والفلاسفة، ودرسوا أعمال الفرس والهنود والصينيين القدماء. والنتيجة أن العلوم الطبيعية والرياضيات بلغت أوج عصرها الذهبي في العالم الإسلامي. وطور المسلمون علم فلك جديد، كما طوروا الجغرافيا وفروعاً جديدة في الرياضيات.

وفي القرن الخامس عشر بدأ علماء الدين المسلمين بوضع حد للعلوم الطبيعية. وبعدها تَوَجّب الاعتماد فقط على ما جاء في القرآن. وكانت النتيجة هي تراجع فكري تام في عصر كانت فيه أوروبا قد دخلت عصر النهضة وبدأت المعرفة في العلوم الطبيعية ومعرفة الرياضيات تتملك أوروبا، مما قمع المسيحية حتى الآن بشكل واضح. ومازال العالم الإسلامي يغرق في عدائه إلى اليوم للعلوم ويفقد التواصل مع العالم المعاصر الذي أسس نفسه على العلم. مع أنه يوجد في القرآن بأن الله يساعد الذين يوسعون أفقهم الفكري في كل الاتجاهات.



حسب التفسير الطبيعي الحداثي للعالم، أصبح الله أكبر، وأصبح مبهماً، على ما كان يظهر عليه في أساطير الإنجيل. ويعتمد الله أساساً – إن صح التعبير – على كل الأسئلة التي يحاول العلم المعاصر الإجابة عنها. ولا ينغلق الدين الحقيقي على علم الحداثة، لأن الله يعلن عن نفسه بطريقة واضحة في هذه المعرفة. ويجب على الدين أن يعرف بأن علم الطبيعة لا يمكن التغلب عليه، حتى بواسطة التكذيب الديني.



وهناك أمر أكيد أيضاً، هو أن حقائق العلوم الطبيعية ليست حقائق شاملة، بل هي آخر حقيقة، توجد عند الله. وهو ما يعرفه العلم أيضاً. فأيُّ نوع من الحقيقة هذه؟- هذا ما لا نعرفه.



*مقال: “هل علم الطبيعة عدو للدين؟” (ص. 62-66) من كتاب “إذا كان الله خيراً، فلِمَ يوجد الشر إذاً في العالم؟ أسئلة في الدين”. لـغيرهارد شتاجون، دار النشر هانزر، ميونيخ، 2006. (عدد صفحات الكتاب 207).



Ist die Naturwissenschaft ein Feind der Religion ?: Im «Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann das Böse in der Welt? Fragen an die Religion». Gerhard Staguhn, Hanser-Verlag, München 2006. (207 Seiten).





