هل عاد الدب البني السوري إلى لبنان؟

الدب السوري يظهر في لبنان بعد ستين عاماً. هذا ما أكدّه تقرير نشره الصحافي بسّام القنطار في موقع greenarea.me اليوم. فرغم التدهور البيولوجي الذي تشهده البلاد، ظهر خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي الدب البني السوري في جرود بلدة نحلة اللبنانية (قضاء بعلبك). وكشف التقرير أنّ مجموعة شبّان تمكنت من توثيق هذا الحدث غبر تسجيل شريط فيديو يُظهر أنثى الدب البني السوري تجول في الأراضي اللبنانية المغطاة بالثلوج، ومن المرجّح أنّها كانت برفقة صغيرها.



المصوّر المتخصص في توثيق الحياة البرية، فؤاد عيتاني، لفت إلى أنّ الفيديو سُجّل في 29 كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي بعدما تم رصد الدب بمنظار ليلي، فيما أكد المدير التنفيذي لـ «جمعية حماية الطبيعة في لبنان»، أسعد سرحال، أنّ عودة هذا الدب إلى لبنان، إذا ما تأكدت، تشكّل «حدثاً تاريخي ومؤشراً إيجابياً، لأنّ أقرب نقطة يشاهد فيها هذا النوع من الدببة تبعد حوالي 500 كلم لجهة تركيا». وكانت قد انتشرت أخبار غير رسمية لم يتم تأكيدها عن ظهور الدب البني السوري في منطقة جرود القلمون السورية في العام 2015، وفي عام 2004 انتشر خبر ظهور الدب السوري في قرية سنير جنوب شرق سوريا، كما نشر خبر عن مشاهدة قطيع من الدببة في المنطقة نفسها في العام 2011.

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