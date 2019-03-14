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هل سيزور الرئيس الأسد روسيا قريباً ؟

أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد لا يعتزم زيارة روسيا في القريب العاجل.


وقال حداد ردا على سؤال ما إذا كان الأسد يخطط لزيارة روسيا في المستقبل القريب: “لا”، مضيفا أيضاً بأن الأسد لا يخطط للمشاركة في منتدى يالطا.

يذكر في هذا السياق أن النائب في مجلس الدوما الروسي عن مدينة سيفستوبول، دميتري بيليك، كان قد أعلن في كانون الثاني/ يناير، أن الرئيس بشار الأسد، أبدى رغبته بزيارة شبه جزيرة القرم.

هذا وكان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، قد أفاد نهاية العام الماضي، بأنه تجرى مناقشة احتمال زيارة الرئيس  بشار الأسد إلى روسيا. وقال “نناقش هذه المسألة دائما ونساعد في أن يصل الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مثلما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى سوريا”، مؤكدا أن “الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات بين الشعبين”.


يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية، يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2017، في محافظة اللاذقية السورية، حيث أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، وألقى كلمة أمام العسكريين الروس.