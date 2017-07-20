هل سيتم تعديل رسوم منح إجازات السياقة ؟

يأتي تعديل رسوم منح إجازات السياقة بوزارة النقل ضمن سياق تعديل شامل للبدلات والرسوم المستوفاة على المركبات الآلية، إذ حدّد مشروع المرسوم الخاص بتعديل رسوم المركبات رسوماً جديدة لإجازات السياقة “العامة والخاصة والدولية”، حيث تضمّن التعديل زيادة طفيفة على الرسوم السابقة.

وحسبما جاء في مشروع المرسوم الذي وضعته وزارة النقل مؤخراً يستوفى رسم عشرة آلاف ليرة عند منح إجازة السياقة الخاصة أو الدولية ومركبات الأشغال والمركبات الزراعية والمعاقين والدراجات، وخمسة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السياقة العامة من الفئات كافة، وخمسة آلاف ليرة عند إعطاء إجازة السياقة بدلاً من بالٍ أو ضائع أو على التأشيرات الدورية على الإجازة، و500 ليرة عند إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السياقة أو ما يسمّى كشف اطلاع، مع الإشارة هنا إلى أنه لا تخضع الإجازات الواردة إلى رسم الطابع وتستوفى الرسوم بموجب إرسالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

وفي السياق ذاته لم يطرأ أي تعديل على رسوم معاملات المركبات “رسوم البيع – الرهن – التأمين – تغيّر الأوصاف”، إذ يستوفى رسم عقد البيع من الشاري بنسبة البدل ومقداره 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون و20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990 و15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000، و12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010، و10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد، و5% عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى، و2% عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين، ويستوفى من الدائن رسم عقد فك الرهن أو رسم تأمين، وفي كلتا الحالتين يكون الإعفاء من الرسم الكلي.



المصدر : البعث