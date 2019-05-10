هل ستعين الهيئة العامة للبحوث الزراعية جميع الناجحين بمسابقتها ؟

أعلنت الهيئة العامة للبحوث الزراعية استلامها موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تعيين عدد من فائض الناجحين من الفئة الأولى والثانية و الثالثة، من الناجحين في مسابقتها التي تم إجراؤها مسبقاً.



وحسب بيان الهيئة الذي نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فإنه “سيتم تجهيز أسماء المقبولين للتعاقد معها مع بداية الاسبوع القادم”، منوهةً إلى أنّه “سيتم نشر كامل التفاصيل بعد الانتهاء من تجهيز كل قوائم المقبولين”.



وتعمل الهيئة العامة للبحوث الزراعية على إتمام تأمين التعاقد للناجحين في مسابقتها من الفئتين الأولى والثانية والثالثة، إلا أنّه يوجد نحو 66 ناجحاً من بحوث الغاب وهم من الفئتين الرابعة والخامسة، لم يتم تعيينهم على الرغم من وصول جميع الدراسات القانونية والأمنية اللازمة”.



وبحسب الشكوى فإنه “يوجد 66 عاملا زراعيا نجحوا في مسابقة الهيئة العامة للبحوث الزراعية فرع الغاب، وتم إجراء جميع الدراسات الأمنية اللازمة بحقهم منذ عام”.



وبين المشتكون أنّه “على الرغم من كل هذه الفترة وإلى اليوم، لم يتم اتخاذ أي إجراء بتعيينهم على الرغم من التعيينات المتلاحقة للفئات الأخرى”.



وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبحوث الزراعية بيّن لتلفزيون الخبر أنّ “الهيئة العامة للبحوث الزراعية تعمل حالياً على التحضير لإجراء قانوني مع الحكومة يخدم الناجحين في المسابقة التي تم إجراؤها”، مشيراً إلى أنّ “الإجراء سيتم الإعلان عنه لاحقاً في حال تم الموافقة عليه”.



وقال خبير قانوني إنّه “بناءً على ما تم الحديث عنه، من الممكن أن تقوم الهيئة بتوجيه كتاب خاص إلى رئاسة مجلس الوزراء تطالبها من خلاله بتوجيه باقي الجهات الحكومية الأخرى باستيعاب الناجحين بالمسابقة وفقاً للحاجات التي تريدها”.



وأشار الخبير القانوني إلى أنّ “هذه حالة يمكن اللجوء إليها عندما يكون ملاك الجهة الحكومية التي ينجح عدد كبير من المتقدمين إليها، ويكون احتياجاتها أقل”.



ولفت الخبير القانوني إلى أنّ “مثل هذا الإجراء يوفّر الكثير على الجهات الأخرى، خاصة التي ترغب بتعيين موظفين من الفئات المذكورة نفسها”.



يذكر أنّ 66 ناجحا في مسابقة الهيئة العامة للبحوث الزراعية من الفئتين الرابعة والخامسة، ينتظرون صدور قرارات تعيينهم منذ أكثر من عام.