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هل ستعود الاتصالات إلى أشرفية الوادي قريباً ؟

قال المهندس جمال القالش مدير فرع اتصالات ريف دمشق: في إطار إعادة الإعمار وتأهيل منظومة الاتصالات المغذية للمناطق التي نفضت عنها الإرهابهل ستعود الاتصالات إلى أشرفية الوادي قريباً ؟ تنفذ الورشات الفنية التابعة للفرع حالياً العمل على إعادة تأهيل منظومة الاتصالات المغذية لأشرفية الوادي التابعة لمحافظة ريف دمشق والتي ترتبط بمركز اتصالات عين الفيجة الذي خرج من الخدمة نتيجة تدميره من العصابات الإرهابية.
وقال القالش: عمل الفرع خلال الشهرين الماضيين من قبل لجنة مختصة على دراسة المنطقة والتفكير بحل سريع لإعادة خدمة الاتصالات إلى أشرفية الوادي حيث تم العمل على تأمين بناء لوضع التجهيزات المقسمية وهي عبارة عن 3 وحدات أونو حيث إن كل وحدة أونو تغذي ألف مشترك.
وأكد القالش أن ورشات الاتصالات التابعة للفرع عملت على مدار الساعة وتمكنت من الانتهاء من تجهيز وحدات الأونو الثلاث حيث تم العمل على تجريب جاهزيتها للعمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين وستقوم الورشات المسؤولة عن البرمجيات والتوصيل بإعادة تشغيل خدمة الاتصالات لأشرفية الوادي تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.
ولفت القالش إلى أن الفرع أعاد في وقت سابق خدمات الاتصالات إلى تسع بلدات وقرى في سوق وادي بردى ويقوم الفنيون المختصون بأعمال التركيبات بتركيب الأرقام للإخوة المشتركين وفق حضورهم.
وبيّن القالش أن ورشات الاتصالات التابعة للفرع تعمل على تنفيذ مشروعات مهمة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لجميع المشتركين في عدد من المناطق بريف دمشق حيث تقوم حالياً الورشات بالعمل على تركيب 6 وحدات أونو جديدة في منطقة معربا بريف دمشق وباشرت الورشات بعمليات توصيل الشبكات الفرعية والرئيسة، وخلال الأشهر القليلة القادمة سيتم وضع وحدات النفاذ الجديدة بالخدمة.


المصدر : تشرين 

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