هل ستتم رفع تسعيرة الاتصالات والإنترنت؟.. وزير الاتصالات يجيب

أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب أنه لا يوجد على الإطلاق أي زيادة أو ارتفاع في تسعيرة وأجور الاتصالات أو الانترنت لا حالياً ولا مستقبلاً، وأن خدمة الفايبر نت حالياً موجودة بحمص وسيتم التوسع فيها بدءاً من مراكز المدن ومن ثم يتم الانتقال باتجاه الأرياف، منوهاً إلى أن قيمة أضرار الاتصالات بمحافظة حمص تقدر بنحو6 مليارات.



من جهته أكد مدير عام البريد بدر أحمد العمل على تقييم حجم الأضرار وبصدد إعادة تأهيل هذه المباني ووضعها بالخدمة، وأنه بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين تم إطلاق خدمة الحصول على ورقة لا حكم عليه بدءا من مركز مدينة دمشق وتباعاً باتجاه باقي المحافظات إضافة إلى الخدمات البريدية، كاشفاً أنه سيتم إطلاق هذه الخدمة بحمص خلال أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى.



بدوره بيّن رئيس مركز اتصالات ناحية تلبيسة وائل نعسان أن إعادة تشغيل المقسم بعد توقفه لأكثر من 8 أعوام بسعة 2220 خطاً سيتم خلال أسبوع لتخديم جميع الدوائر الحكومية وبعض الفعاليات التجارية والشعبية القريبة للمركز وسيكون بحدود 1500 خط جاهز للتركيب مع العلم أنه كان سعة المقسم سابقاً نحو10 آلاف خط وكان يخدم 16 قرية بمحيط تلبيسة.





وأشار رئيس مركز اتصالات تلدو إياد مشلب إلى أن سعة المقسم 4550 خطاً تم تركيب 30 خطاً للدوائر الحكومية الواقعة بمحيط المركز وأنه يوجد 3500 خط جاهز للتركيب وأنه سيتم العمل على إعادة تأهيل الخطوط الفرعية والوصول إلى وسط القرية وتخديم الأهالي.



الوطن