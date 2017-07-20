هل حصد فريق الأولمبياد العلمي السوري للكيمياء جائزة في الأولمبياد العالمي ؟

ميدالية برونزية للطالب تمام حوا وشهادة تقدير للطالب أوس عباس كانت حصيلة الفريق السوري المشارك في الأولمبياد العالمي ال 49 للكيمياء الذي أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويقول حوا عضو الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري الذي استهل بانجازه هذا الحصاد السوري في الأولمبيادات العلمية العالمية هذا الصيف أنه “رغم قوة المنافسة إلا أنني توقعت تحقيق إنجاز في الاختبارات العالمية التي امتازت بزيادة عدد المسائل الواردة في الاختبارات النظرية لتضم 11 مسألة خلافاً للأولمبيادات السابقة التي كانت تقتصر على 8 مسائل مطلوب حلها بنفس الوقت المخصص وهو 5 ساعات”.

ويضيف “لا أخفي أنني لم أشعر بالساعات الخمس، بل أحسست وكأنها خمس دقائق نظراً لضيق الوقت وسط محاولات البحث عن الحلول حيث دخلت في كل المسائل الواردة ونجحت بحل بعضها وحاولت في أجزاء من البقية وحسب الوقت المتاح”.

وعن آلية الاختبارات يقول حوا “تتوزع الاختبارات ما بين عملي ونظري حيث تمنح للنظري 60 علامة وللعملي 40 علامة واللافت أن التفوق السوري كان بالعملي أكثر من النظري وذلك نظراً لاستفادتنا من التدريب والتأهيل الذي خضعنا له على مدى ثلاثة أسابيع في الملتقى العلمي بدمشق قبيل السفر إلى الأولمبياد العالميً.

وعبر حوا عن اعتزازه برفع علم الوطن في أكبر ميادين العلم العالمية الشبابية معتبراً أن ما حققه كان أيضاً بمثابة نجاح شخصي له بعد أن نال شهادة تقدير في الأولمبياد العالمي الماضي ويقول “وجودنا هناك إنجاز بحد ذاته حيث لم يتوقعوا مشاركتنا نظراً لظروفنا، لكننا كنا على قدر المسؤولية والعلم السوري فرض احترامه على الجميع وتجلى ذلك في حفل الافتتاح وخلال التتويج أيضاً”.

ويلفت حوا إلى الاهتمام الذي يلقاه مشروع الأولمبياد العلمي في سورية والذي أثمر عن تحسن الترتيب الفردي للمشاركين السوريين في الترتيب العالمي الذي تقدم من المركز 160 إلى المركز 141 وينصح كل طلاب الصف الأول الثانوي بعدم التردد في المشاركة بالأولمبياد العلمي السوري لأنه سيكون مدخلهم إلى عالم جديد ويؤكد “أنه يفكر في اختيار الكيمياء في مرحلة الدراسة الجامعية والاستفادة من المنحة العلمية الدراسية لأصحاب الإنجازات في الأولمبياد الدولية وما بعدها من دراسات عليا”.

وكان الأولمبياد العالمي للكيمياء انطلق يوم الأحد قبل الماضي في بانكوك بمشاركة الفريق السوري الذي يضم إلى جانب حوا وعباس عبدالله قطيني ويزن زيدان بإشراف الدكتور عبد الوهاب علاف رئيس اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري عن مادة الكيمياء.

وانطلق السبت الماضي الاولمبياد العالمي للرياضيات بمشاركة سورية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بينما تستعد فرق الأولمبياد السوري الأخرى للمشاركة بالاولمبياد العالمي للفيزياء في اندونيسيا والمعلوماتية في ايران وعلم الأحياء في بريطانيا.



المصدر : سانا