هل حان الوقت لاستبدال فيسبوك بمنصة عربية أكثر أماناً وتحترم خصوصيتك؟

منصّات التواصل الاجتماعي مصطلح انتشر بكثرة في السنوات الأخيرة الماضية، وقد يتبادر إلى أذهانكم منصّات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ولكن قد سئمنا من هذه المنصّات ومن أكاذيبهم وأخبارهم المضلّلة وأعذار مارك زوكربيرج التي لا تنتهي، وكمستخدمين دائمين لهذه المنصّات من حقنا الامتعاض من سلوك هذه الشركات والمطالبة بخدمات أفضل وجودة اعلى ولكن ما البديل؟



قد نكون مجحفين إن هجرنا منصّات التواصل الاجتماعي حيث توفّر لنا هذه المنصّات خدمات لم نكن نتوقّع الحصول عليها أبدًا قبل عدة سنوات من الآن، فمن منا لا يرغب بسماع آخر الأخبار فور حدوثها والتواصل مع الأصدقاء واختصار المسافات البعيدة، ولكن قد حان وقت التغيير، لنهجر فيسبوك ونذهب إلى منصّات أفضل وأصدق وأكثر أمانًا واحترامًا، ومنصّة تواصل اجتماعي عربية المنشأ قد تكون الخيار الأمثل فلملا نلقي نظرة على منصة باز العربية ونتعرّف على هذه المنصّة عن قرب.





منصة باز: منصة عربية للتواصل الاجتماعي



منصّة باز العربية هي منصة التواصل الاجتماعي العربية الأولى، رأيناها لأول مرّة في عام 2016 بشكل تجريبي ويمكن استخدامها باللغتين العربية والإنجليزية، تميّزت هذه المنصّة بالكثير من التفاصيل التي تجعلها خيارًا مميّزًا فمنصّة عربية شبابية تلبّي آمال المستخدمين العرب أمر مذهل حقًا، أمّا المؤسسين فهم مجموعة من الشباب الطامحين بإحداث تغيير حقيقي في منصّات التواصل الاجتماعي عامّة، بالنسبة لمكان الشركة فلها مواقع وأماكن مختلفة داخل الوطن العربي وخارجه.



هناك الكثير من الميّزات الإضافية التي تجعل من الانتقال إلى هذه المنصّة خيارًا بديهيًا ومنها دعم وتشجيع صنّاع المحتوى على إنتاج محتوى عربي مميّز يستحق القراءة والوصول للجميع.



ما الذي يميّز منصة باز العربية؟



باز كمنصّة تواصل اجتماعي عربية تعتبر نقطة فارقة مقارنًة بمنصّات التواصل الاجتماعي الأخرى ولكن اقتصارها على هذه الميّزة يعتبر إجحاف شديد فهناك الكثير من الميّزات والإمكانيات التي نجدها عندما نستخدم منصة باز العربية ومنها:



إمكانية ربط حساباتك الاجتماعية الأخرى في حساب واحد ويمكنك تصفّح جميع الحسابات في تبويب Baazline داخل المنصّة.



النشر على حساباتك المختلفة من مكان واحد. أي يمكنك، ضمن المنصّة، مشاركة المنشورات على منصّات أخرى مثل فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أي يمكنك إدارة جميع حساباتك من مكان واحد.



يمكنك تكوين مجموعات بناءً على اهتماماتك، واختيار خصوصية المجموعة، ودعوة أصدقائك ومجتمعك للنشر والتفاعل داخل المجموعة.



إضافة الأصدقاء ومتابعة الحسابات.



خدمة المراسلة، أي يمكنك مراسلة الأصدقاء بشكل فردي أو جماعي.برامج منصة باز العربية



تتجاوز باز كونها منصة تواصل اجتماعي اعتيادية بل تتعدّى ذلك بكونها داعمًا وراعيًا لصنّاع المحتوى العرب، صنّاع المحتوى المميّز الذين لم يحالفهم الحظ في المنصّات الأخرى، حيث تعمل المنصّة بجدّية كبيرة على مساعدتهم ورعايتهم لإنتاج محتوى عربي راقي واحترافي ولأجل ذلك وفّرت المنصّة برامج دعم خاصّة تستهدف شرائح مختلفة ومنها برنامج صنّاع المحتوى وبرنامج الناشرين وبرنامج المؤثّرين ولكل برنامج من هذه البرامج ميّزاته وفوائده.



برنامج منصة باز العربية للمؤثّرين



برنامج المؤثرين على منصة باز العربية هو برنامج خاص بالمؤثّرين العرب على منصّات التواصل الاجتماعي ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المؤثّرين العرب ومساعدتهم على بناء شبكة أكبر من المتابعين على الإنترنت وخاصةً في المنطقة العربية، وتبحث المنصّة عن المؤثرين العرب على شبكات التواصل الاجتماعي وتقدّم للمنضمّين إليها الدعم والرعاية التقنية والتعليمية لإنتاج محتوى عربي بنّاء واحترافي في نفس الوقت.



ويمكنك تقديم طلب الانضمام إلى برنامج المؤثّرين ويتم تقييم طلبك من قبل المختصّين، فإن كنت أحد المؤثرين العرب على منصّات التواصل الاجتماعي وتمتلك محتوىً متميزًا واحترافيًا فيمكنك الانضمام إلى برنامج المؤثرين على منصة باز العربية ومشاركة المحتوى الخاص بك مع الجمهور العربي، ويمكن للجميع الانضمام إلى برنامج المؤثرين العرب وكل ما عليك القيام به هو إنشاء حسابك على منصّة باز ثم مشاركة المحتوى الإبداعي والبنّاء مع الجميع ثم التقدّم بطلب الانضمام للبرنامج.



باب الانضمام مفتوح للجميع إن كنت تتمتّع بالشهرة على منصّات التواصل الاجتماعي أم لا ولكن تعتقد بوجود ما يلزمك لتكون شخصية مؤثّرة على منصّات التواصل الاجتماعي فيمكنك أيضًا الانضمام لبرنامج المؤثّرين الخاص بمنصّة باز العربية، وفي حال تم اختيارك ستقوم المنصّة بالتواصل معك وإرسال المزید من التفاصیل.



مواقع