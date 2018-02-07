هل تُشحن الهواتف الذكية بشكل أسرع عند استعمال وضع الطائرة؟

هل إبقاء هاتفك الذكي بعيدًا عن التواصل مع الشبكات يستنزف البطارية بشكل أقل؟





إذا كنت من مُستخدمي الهواتف الذكية بشكل مكثف -التي يمتلكها كل شخص تقريبًا هذه الأيام- فعليك أن تعلم أن الأمريكي العادي يستهلك حوالي 4.7 ساعة في اليوم يُحدق وينقر على شاشة الهاتف أنت تعرف كم من المُؤلم التوقف عن مُشاهدة أشرطة الفيديو أو التِجوال عبر مواقع التواصل الإجتماعي لفترة من الوقت بسبب ضعف البطارية وضرورة توصيل هاتفك بالشاحن لشحن البطارية، فبعض الهواتف يمكن أن تستغرق ساعات ليتم شحنها.





لكن يمكنك التقليل من وقت الانتظار باتباعك للنصيحة التالية:





أثناء الشحن، قُم بتحويل هاتفك إلى وضع الطائرة، حتى لا يستهلك الهاتف بعض الطاقة في محاولة الإتصال بأبراج الهاتف الخلوي أو استعمال خاصية GPS لتحديد الموضع الخاص بك.





هذه النصيحة تعمل حقًا، واعتمادًا عليها فإن مُزود المحمول فيريزون (mobile provider Verizon) يُوصي بذلك.





والسبب هو أنه عندما يكون هاتفك في وضعه المُعتاد، فإنه يُحاول باستمرار الإتصال بأبراج الإتصال الخلوي وتحديد موقعك الجغرافي.





وعلى الرغم من أن هاتفك على الأرجح قد يستعمل تقنية GPS، والتي تقوم بحساب إحداثيات موقعك باستخدام شبكة الهاتف المحمول بدلا من الأقمار الصناعية، هذه العملية تستنزف الكثير من الطاقة.









وذلك لأن مُحدد المواقع (the location-finding) يعمل على منع الهاتف الخاص بك من إتمام الشحن بشكل كامل، وإيقاف وضع السكون المُوفِرة للطاقة أيضًا.





عند تحويل هاتفك إلى وضع الطائرة، فإنه يقوم بإيقاف استقبال وإرسال إشارات الراديو تلك، ونتيجة لذلك، يتم شحن بطاريتك بسرعة أكبر.





ولكن لا تفرح كثيرًا صديقي، لأنه لن يوفر لك الكثير من الوقت كما تعتقد.





فعندما قام موقع سي نت CNET بتجربة ذلك قبل بضع سنوات، وجدوا أن وضع الطائرة وَفَر أربع دقائق من وقت شحن الهاتف في محاولة أولى، و 11 دقيقة في محاولة أخرى.







