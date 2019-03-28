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هل تنسون مفاتيحكم؟.. إليكم الحل السحري !

هل تنسون مفاتيحكم عند مغادرة المنزل، أو تتركونها داخل السيارة لدى الخروج؟. ولكن اليوم، طوّرت شركة “باناسونيك” اليابانية منظومة إلكترونية فريدة، تساعد الناس على عدم نسيان بعض المقتنيات الضرورية عند مغادرة المنزل.


تشمل منظومة “Hitokoe” الفريدة جهازاً يثبت بالقرب من باب المنزل، وعددا من الشرائح الإلكترونية التي يمكن للمستخدم تثبيتها على الأغراض التي يستعملها بشكل يومي، كالمفاتيح والهاتف والمحفظة والمظلة وغيرها.

وتعمل هذه التقنيات مع تطبيق في الهواتف الذكية، يقوم بإرسال إشعار للمستخدم في حال خرج وابتعد عن المنزل ونسي أخذ أحد الأشياء التي ثبّت عليها الشرائح الإلكترونية.


كما يمكن للمستخدم أن يبرمج “Hitokoe” الإلكتروني ليقوم بتذكيره بالقيام بنشاطات أو أعمال معينة، في أيام محددة من الأسبوع.

 


RT