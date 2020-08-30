هل تعلم أن رئيس منظمة الصحة العالمية ليس طبيبا؟

يشغل “تيدروس أدهانوم جبريسوس” المنحدر من إريتريا، منصب رئيس منظمة الصحة العالمية منذ عام 2017، دون ان يكون حاملا لشهادة في الطب أو مختصا فيه.



ولد تيدروس عام 1965 في أسمرة، إريتريا، وحصل على بكالوريوس العلوم في علم الأحياء من جامعة أسمرة عام 1986، والتحق بوزارة الصحة في ديرغ كخبير مبتدئ في الصحة العامة.



وفي وقت لاحق، حصل على درجة الماجستير في علم مناعة الأمراض المعدية من مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة في جامعة لندن.



كما حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في صحة المجتمع من جامعة نوتنغهام عام 2000، وفي عام 2001، عُيِّن تيدروس رئيسًا لمكتب الصحة الإقليمي في تكرينيا.



أشرف على حملة لتحسين الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أدخلت أجهزة الحاسوب واتصال الإنترنت لمعظم المستشفيات والعيادات في المنطقة، حيث لم تكن متصلة من قبل.



ويُنسب إليه الفضل بصفته رئيسًا للمكتب في تحقيق انخفاض بنسبة 22.3% في انتشار الإيدز في المنطقة، وبنسبة 68.5% في حالات التهاب السحايا.



في أواخر 2003، عُيِّن وزيرًا للدولة (نائب وزير) للصحة وعمل لأكثر من عام بقليل، ثم عُيِّن وزيرًا للصحة في 2005.



ويصف متابعون أنه ورغم التحديات العديدة التي واجهتها وزارة الصحة من ناحية الفقر، وضعف البنية التحتية، وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي، اعتُبِر التقدم في المؤشرات الصحية في إثيوبيا “مثيرًا للإعجاب”.



في 24 أيار 2016، وعلى هامش جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، أعلن تيدروس رسميًا ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بصفته المرشح الأفريقي الوحيد، بتأييد من الاتحاد الأفريقي ووزراء الصحة في القارة.



خلال اجتماعه في 2017، أدرج المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس في المركز الأول للقائمة المختصرة من بين ستة مرشحين خلال جولتين من التصويت السري.



إذ حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الجولتين، وفي 23 أيار 2017، انتُخب الدكتور تيدروس مديرًا عامًا لمنظمة الصحة العالمية بأغلبية ساحقة 133 صوتًا من أصل 185، وبذلك أصبح أول أفريقي يقود منظمة الصحة العالمية.



وتذخر دول العالم بمناصب يتولاها اناس من غير أصحاب الاختصاص، ساعد عملهم وجهدهم في تطويرها وتحسين عملها.



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