هل تعرف ما يدور بداخلك؟ 50 حقيقة نفسية هامة للجميع

إنَّ قوة الإيجابية حقيقيَّة، ويبدو أنَّ النقاش حول الحقائق النفسية المُتعلِّقة بالإيجابية سيدوم طويلًا. يبدو أنَّ هناك تحوُّلًا كبيرًا يحدث في العالم ويجعل الناس يبحثون عن طُرُقٍ لجعل حيواتهم أسعد وذات معنى. وبسبب هذا التحوُّل يذهب المزيد والمزيد من تمويلات الأبحاث إلى دراساتٍ توضِّح أثر قوة عقولنا والخيارات التي نتَّخذها على تغيير حيواتنا للأفضل.

فيما يلي 50 حقيقة نفسية لا بد أن يعرفها الجميع، وقد يُفاجئك بعضها:



1- وجدَتْ الأبحاثُ أنَّ العلاقات العاطفيَّة أهم من ممارسة الرياضة من حيث تأثيرها على طول العُمر.

2- يؤدِّي عقلك المزيد من العمل الإبداعي عندما تكون مُتعَبًا.

3- للوقوع في الحب آثار عصبية شبيهة بالآثار الناتجة عن إدمان الكوكايين.

4- قد تحمي الاعتقادات المُتفائلة عن المستقبل الناسَ من المرض العقلي والجسدي.

5- يمكن لتشابك يديك مع يد شخص تحبه تخفيف الألم الجسدي وكذلك التوتُّر والخوف.

6- المُتطوِّعون أكثر رضا عن حيواتهم من غير المُتطوِّعين.

7- تنخفض احتمالية إصابتك بالبرد أو الإنفلونزا أو أي شكل حاد من أشكال العدوى إذا مارستَ الرياضة باعتدال.

8- تزداد قوة أثر الغُفل (تأثير البلاسيبو Placebo effect) مع الوقت، فمع تطوُّر التكنولوجيا الطبية، يزداد إيماننا بالطب قوةً.

9- يبالغ الأشخاص الذين يشاهدون البرامج التليفزيونية عن الجرائم في تقدير مدى تكرار وقوع الجرائم في العالم الحقيقي.

10- يميل الأشخاص ذوو الثقة المنخفضة بالنفس إلى محاكمة الآخرين وإهانتهم.

11- تكشف رؤية الآخرين على نحوٍ إيجابي عن صفاتنا الإيجابية، وتكشف رؤية الآخرين على نحوٍ سلبي عن صفاتنا السلبية.

12- الأقطاب المتضادة لا تتجاذب، ستنجذب على الأرجح إلى شخص يُشبهك ويُفكِّر مثلك.

13- الذكريات تتشوَّه مع الوقت، فلدى الشخص العادي ذكرى واحدة زائفة على الأقل.

14- حوالي 80% من حديث الناس في مجموعاتٍ يتَّسم بالشكوى.

15- يبدو أنَّنا نتجاهل مَن يعشقوننا، ونُعير المزيد من الانتباه لأولئك الذين يتجاهلوننا.

16- الاكتئاب نتيجةٌ للتفكير الزائد، إذ يخلق العقل مشاكل لم تكُن موجودة من الأساس.

17- التواجد مع أشخاص سعداء يجعلك سعيدًا.

18- إقناع نفسك بأنَّك قد نمتَ جيِّدًا يخدع عقلك ليعتقد أنَّه قد فعل حقًّا.

19- يُقلِّل الأشخاص الأذكياء من قدر أنفسهم، ويعتقد الأشخاص الجُهلاء أنَّهم لامعون.

20- عندما تتذكَّر حدثًا ماضيًا، فأنت تتذكَّر آخر مرة تذكَّرته فيها.

21- لا يمكنك القيام بمهام متعددة في نفس الوقت.

22- تريد من الخيارات والمعلومات أكثر ممَّا يمكنك معالجته.

23- تبدأ القُدرة على تأخير الإشباع أو عدمه في سنٍ صغيرة.

24- يعرف عقلك اللاواعي الأمور أولًا.

25- أنت مفطورٌ على التقليد والتعاطف.

26- تتكوَّن مجموعة الأشخاص الذين تربطنا بهم «روابط قوية» من 150 شخصًا.

27- القطع الصغيرة من المعلومات أفضل من غيرها.

28- يفترض الناس أنَّ الأمر يتعلَّق بك وليس بالموقف.

29- يُعَد حتى وهم التقدُّم

30- يَشرُد عقلك 30% من الوقت.

31- إنَّ أكثر ذكرياتك وضوحًا خاطئةٌ.

32- كلَّما ازداد عدم تيقُّنك من أفكارك، ازداد تعمُّقك في الدفاع عنها.

33- يُعيد عقلك «كتابة» أحاديث الأشخاص المُملِّين الرتيبة ليجعلها تبدو أكثر إثارةً للاهتمام.

34- إنَّ أغنيتك المُفضَّلة هي على الأرجح المُفضَّلة لأنَّك تربطها بحدثٍ عاطفي في حياتك.

35- نوع الموسيقى الذي تستمع إليه يؤثِّر على طريقة إدراكك للعالم.

36- لا يمكن التفرقة من الناحية البيوكيميائية بين الحب الرومانسي وبين الإصابة باضطراب الوسواس القهري

37- قد تكون الفوبيا ذكريات منقولة عبر الأجيال عن طريق الحمض النووي، وفقًا لبحثٍ جديد.

38- يتناقش الباحثون في إضافة إدمان الإنترنت إلى قائمة الاضطرابات العقلية.

39- العقل يتعامل مع الرفض كما يتعامل مع الألم الجسدي.

40- يعاني 68% من الأشخاص من متلازمة وهم الاهتزاز؛ وهي الشعور بأنَّ هاتفك يهتز عندما لا يهتز.

41- يعاني الطفل العادي في المرحلة الثانوية الآن من نفس مستوى القلق الذي كان يعاني منه المريض النفسي في خمسينيات القرن الماضي.

42- ترتبط الممارسات الدينية، مثل الصلاة وحضور القداس، بانخفاض مستويات الأسى النفسي.

43- لم يُصَب أيٌ مِمَّن وُلِدوا مكفوفين بالشيزوفرينيا قط.

44- تكون قراراتك أكثر عقلانيةً عندما تُفكِّر فيها بِلُغةٍ أخرى.

45- تقترح الدراسات السلوكية أنَّ الشخص الذي يفقد هاتفه الخلوي يشعر بذُعرٍ شبيه بتجارب الاقتراب من الموت.

46- يُفرِز العناق الذي يطول عن 20 ثانيةً موادَّ كيميائية في جسمك تجعلك تثق بالشخص الذي تعانقه.

47- يكون الناس أكثر صدقًا عندما يكونون مُتعَبين جسديًّا، ولذا يعترف الناس ببعض الأمور في محادثات السمر الليلية.

48- تُفرِز الشيكولاتة في جسمك نفس المواد الكيميائية التي تُنتَج عندما تبدأ في الوقوع في الحب.

49- المشاعر التي يُعبَّر عنها عالميًّا هي السعادة والغضب والحُزن والخوف والاشمئزاز والاندهاش.

50- يكون الناس أكثر سعادةً عندما يكونون مشغولين، إذ يمنعهم ذلك من التفكير في الأمور السلبية في الحياة.

الأمر الهام الذي عليكَ تذكُّره عند قراءة قائمة مثل هذه أنَّ عليكَ الانتباه لشعورك، فمُرشِدك الداخلي هو الذي سيجعلك تتَّجه نحو حياةٍ أسعد إذا أتحتَ له الفرصة.

ساسة بوست