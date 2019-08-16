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هل تتسبب الشوكولاتة بحب الشباب؟ إليكم 5 خرافات عن الحلوى اللذيذة

من منا لا يحب الشوكولاتة بطعمها الحلو ومذاقها اللذيذ؟ قد نختلف على نوع الشوكولاتة التي نفضلها، ولكن نسبة كبيرة من الناس تحب تذوقها بشغف وحب. إليكم بعضا من أبرز الخرافات المتعلقة بهذه الحلوى اللذيذة.

الشوكولاتة تحفز الإدمان عليها

لم تثبت الدراسات العلمية ذلك، ولكن شعورنا بالراحة والبهجة والسعادة بعد تناولها هو ما قد يدفعنا لتناول المزيد منها. مرضى السكري لا يمكنهم تناول الشوكولاتة

الأمر لا يتعلق بالشوكولاتة، بل بكميتها، إذ ينصح بتناول كميات صغيرة جدا من الشوكولاتة بعد تناول الوجبات الرئيسية. الشوكولاتة لا تحتوي على أي فوائد صحية

الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة، والماغنيزيوم، والزنك، إضافة إلى الفوسفات، والكالسيوم، والبروتين.  تتسبب الشوكولاتة بظهور حب الشباب

الشوكولاتة قد تتسبب بظهور حب الشباب بسبب الدهون الموجودة فيها، ولكن ليس دائما، فالأمر يعتمد على نوع الجلد. الشوكولاتة البيضاء هي نوع من الشوكولاتة

الشوكولاتة البيضاء هي نوع من الحلويات المكونة من زبدة الكاكاو، والحليب، والفانيلا، ومادة الليسيثن الدهنية.

 



المصدر: cnn بالعربية