هل باتت المنطقة “على كف عفريت”؟

روحاني يعلن ان بلده سترفع نسبة التخصيب الى المستويات التي تحتاجها وانها ستعيد تشغيل مفاعل أراك، كل هذا عتبارا من السابع من هذا الشهر نهاية الموعد الذي حددته ايران للاتحاد الاوربي لتلبية طلبات ايران بالتزام الاوربيين بما يلزمهم تبعا للاتفاق النووي الايراني .



سبق وكتبت مقالا منذ وقت قريب قلت فيه ان احتمال ان تشن الولايات المتحدة حربا على ايران لا يقوم بصورة جدية الا اذا ذهبت ايران في تنفيذ ما تتحدث عنه من انها سترفع مستويات تخصيب اليورانيم ، والان ايران تؤكد ما سبق وتحدثت عنه من انها ستمضي الى ذلك بل وستعيد تشغيل مفاعل اراك ، وبذلك ايام فقط تفصلنا عن احداث ان وقعت فستكون الاكثر كارثية في تاريخ البشرية .



قبل يومين اعلنت ايران انها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب – تحت نسبة الاتفاق النووي – الى 300 كيلو جرام و هو امر مزعج بالنسبة لخصوم ايران للغاية وفي اثر ذلك ارتفعت معدلات الخطر في الملف الايراني لمستويات لم تبلغها حتى عند اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة .



رفع المخزون اخذ بجدية كاملة من الادارة الامريكية و تقرر عقد اجتماع خاص في البيت الابيض وتم استدعاء نائب الرئيس الامريكي على عجل والذي قطع زيارته لاحدى الولايات الامريكية وعاد الى واشنطن وعلق على هذا الاستدعاء العاجل بالقول ” هناك امر ما قد استجد ” ، و هذا بالطبع بعد صدور تصريحات رسمية عاجلة بريطانية و امريكية وصهيونية ما بين الادانة و التوعد .



قبل ايام كان هناك سجال بين البيت الابيض والكونجرس الامريكي حول حق الرئيس الامريكي ” ترامب ” في توجيه ضربة لايران و كسب هذا السجال ” ترامب ” الذي اعتبر مغطى قانونيا – تبعا للقانون الامريكي – لتوجيه ضربات محدودة لايران و بات بامكان ” ترامب ” اتخاذ قرار بتوجيه ضربات عسكرية لاهداف محددة في ايران اذا قرر ذلك ودون الحاجة للرجوع للكونجرس .



بالمقابل ليس الامر بهذه السهولة فمع كون ” ترامب ” مغط قانونيا لتوجيه ضربات الا ان احتمالات ما سيترتب على هذه الضربات ان وجهت لايران هو الحرب مع ايران في اعلى مستوياتها ، فايران لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي ضربات قد تستهدفها ، و هنا هي حساسية القرار المطلوب من ” ترامب ” و الذي يجعل منه غاية في الصعوبة وبعبارة اوضح ما هو مطلوب من ” ترامب ” اتخاذة ليس قرار ضربات محدودة لايران وانما قرار شن حرب على ايران عمليا ، ولهذا فالامر لازال معقدا بالنسبة للداخل الامريكي فسيكون مطلوبا من ” ترامب ” وادارته عقد مشاورات واسعة قبل اتخاذ القرار نظرا لطبيعته الخاصة وان لا يقتصر الامر على مشوراته مع ادارته و اتخاذ القرار ، ويظل مزاج ” ترامب ” المتهور يمكن ان يمضي في اتخاذ القرر حتى بدون تلك المشاورات الواسعة بكلما يحمله ذلك من المخاطرة داخليا .



الدعوة المفاجئة ” لبينس ” نائب الرئيس الامريكي وقطعه زيارته و عودته العاجلة الى واشنطن خلقت حالة توتر غير مسبوقة عالميا ، ” بوتين ” الرئيس الروسي اجل مواعيد في جدول اعماله و عقد اجتماع مع وزير دفاعه ، الاتحاد الاوربي دعى لاجتماع عاجل خلال ساعات ، و الجميع يتوجس شرا من مزاج ” ترامب ” المتهور وبانه قد يتسبب بكارثة لن يسلم من اثارها السيئة احد .



دفع ذهاب ايران لرفع مخزونها من اليورانيوم العالم الى قريب من حافة هاوية ، و رفع مخزون اليورانيم يظل شيئ ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم شيئ اخر ، واذا طرح رفع المخزون مسألة قرار ” الحرب ” بجدية غير مسبوقة من قبل وخلق ذلك التوتر العالمي فرفع مستوى التخصيب سيجعل قرار ” الحرب ” في حكم المؤكد و سيضع العالم على حافة الهاوية تماما .



رفع ايران لمستوى تخصيب اليورانيم لن يغطي الولايات المتحدة وحلفائها امام العالم لتوجيه ضربة من حيث المبداء ، فايران اذا اعتبرنا انتهاء الاتفاق النووي ليست ملزمة في هذا الجانب الا بسقف التخصيب المحظور قانونا وهو التخصيب لاغراض عسكرية بينما ايران حتى اذا مضت في رفع مستوى التخصيب فسيكون ذلك دون التخصيب العسكري كمسألة اكيدة ، بمعنى ان يران ستلعب في هامش أمن قانونا هو ما بين نسبة التخصيب المتدنية المتفق عليها في الاتفاق النووي وبين نسبة التخصيب المحظورة قانونا والتي تستخدم للاغراض العسكرية .



هذا الهامش الذي ستلعب ايران في حدوده ليس هينا بل هو غاية في الخطورة اذا اضفنا للعوامل سعي الادارة الامريكية للحرب اساسا منذ انسحابها من الاتفاق النووي و كذا الادارة الامريكية الغالب عليها من يوصفون ” بالصقور ” او مجموعة المتطرفين الذين يغلبون المصلحة الصهيونية على المصلحة الامريكية ذاتها ، واذا اضفنا مزاج ” ترامب ” المتطرف والمتهور و الفرصة المتاحة امامه بتغطيته القانونية داخليا لتوجيه ضربات ، كل ذلك سيجعل من لعب ايران في هذا الهامش المفترض بانه أمن هو لعب بالنار بما تعنيه الكلمة من معنى .



الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهاء ، وايرات تناور برفع مخزونها وبتلويحها برفع نسبة التخصيب واعادة تشغيل مفاعل ” اراك ” الاتحاد الاوربي وليس الولايات المتحدة ، و الكرة الان هي في ملعب الاتحاد الاوروبي ، فالضغوطات التي تصب في سبيل التمسك بالاتفاق النووي قد انتهى محلها بالنسبة للولايات المتحدة و لم يعد لها من محل الا مع الاتحاد الاوربي وسيكون الاتحاد الاوربي و الدول الاوربية الموقعة على الاتفاق النووي تحديدا محل ضغط عالمي كبير ، فايران في الوضع الاسلم فقد تمسكت بالاتفاق رغم الانسحاب الامريكي ، و الاوربيين هم بالفعل لم ينفذوا عدد من البنود الملزمة لهم تجاه ايران بموجب الاتفاق الذي لايزالون يتمسكون به ويحثون ايران كذلك للتمسك به ، وبذلك فالاوربيين سيتحملون مسئولية مباشرة في حال انزلقت الاوضاع للاسواء ، فليس ” ترامب ” فقط هو من انسحب من الاتفاق النووي وانما الاوربيين ايضا سيكونوا قد انسحبوا منه عمليا اذا رفضوا التقدم بخطوة الى الامام باتجاه ايران . و كان الموقف الروسي واضحا في هذا الجانب عندما طالب الاوربيين ان يتحملوا مسئولياتهم تجاه الحفاظ على الاتفاق النووي .



ايران لا تريد الحرب كان هذا واضحا من خلال اعلانها عن رفع مخزونها من اليورانيوم فقد اردفته باعلان لاحق انه يمكن التراجع عن هذه الخطوة اذا وجدت تقدما من الاتحاد الاوربي تجاه الوفاء بالتزماتهم ، لكن اذا لم يحدث ان يتقدم الاوربيين للامام فايران ستكون امام تحد هائل بين المضي في تنفيذ توعداتها برفع نسبة التخصيب بكل ما يحمله ذلك من مخاطر عالية وجدية و في حكم الاكيدة وبين ان لا تنفذ وبذلك ستخسر قوة موقفها في التاثير لصالح حصولها على ماتراه حقوقها بشكل مباشر و على وضعها وموقفها في المنطقة والعالم ككل بشكل غير مباشر .



ماهو القادم القريب ؟ هذا امر يصعب التكهن به الان لكن يمكن بدء ارتسام معالمه بخروج الموقف الاوربي في هذا الخصوص خلال الايام القادمة قبل السابع من الشهر ، و ستتبلور معالمه بشكل اوضح – في حال لم يتقدم الاتحاد الاوربي الى الامام – بالتصرف الايراني وفيما اذا كانت ستمضي في رفع نسبة التخصيب ام ستتراجع عما اعلنته ، على كل حال يمكن القول بصورة غير مسبوقة ان العالم يمر باوقات عالية الخطورة و في حال وقع الاسواء فسيتغير الواقع العالمي تماما .رئيس مركز الرصد الديمقراطي ( اليمن )





رأي اليوم -عبدالوهاب الشرفي