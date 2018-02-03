هل أنكر السيد المسيح يهوديته؟

الجمل ـ فايز مقدسي:

الكلام موجه للكنائس المسيحية التي تزعم ان المسيح هو تاريخيا من نسل داود و من سلالة ابراهيم احب ان اذكرهم ان المسيح قال لليهود وجها لوجه هذه العبارة التي تغير كل شئ / ( الحق اقول لكم /لليهود/ قبل ان يكون ابوكم ابراهيم انا كنت ) فاخذوا حجارة ليرجموه فتوارى عن انظارهم .

يجب ان ننتبه ان المسيح لم يقل /ابونا /ابراهيم بل /ابوكم /ابراهيم/ يعني انه فصل نفسه عن السلالة اليهودية التي تعتبر نفسها نسلا لابراهيم .



كما ان المسيح السوري قال لليهود العبارة التالية : ( الحق اقول لكم ان كل /الانبياء / الذين اتوا قبلي لصوص سارقون ) الذين اتوا قبله يعني ابراهيم و موسى و داود و سليمان و غيرهم . و هم اشخاص لهم مكانة عليا في القرآن ، و هذه ايضا مشكله تستحق اعادة النظر فيها .