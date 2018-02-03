نشرة أخبار المساء
وحدات الجيش تتابع تقدمها باتجاه طريق حلب-دمشق وتستعيد السيطرة على قرية تل علوش بريف حلب
المقداد: عفرين أرض سورية.. ولا خطوط حمراء للجيش
الحملة الفرنسية الأمريكية ضد سورية وتورط إسرائيل في نزاعات الفصائل الإرهابية
إفشال «سوتشي» لصدّ الطموحات الروسية
تسهيلات أميركية محدودة وتشديد ألماني بشأن اللاجئين السوريين
الخارجية: وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي سورية دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال
لافروف: نتائج مؤتمر سوتشي تساعد بتنشيط العملية السياسية في جنيف
روسيا: واشنطن قتلت آلية التحقيق المشتركة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية
استشهاد مدنيين أحدهما طفل ودمار كبير بالممتلكات جراء العدوان التركي المتواصل على عفرين
روسيا وتركيا تتفقان على تسريع إنشاء نقاط مراقبة في إدلب وتشددان على التفاهم والتعاون حول عملية عفرين
الجيش يعبر «السكّة» نحو سراقب
مرسوم تشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس
الجيش يؤمن الخاصرة الشمالية لمطار أبو الضهور ويعزز مواقعه في البلدة ومحيطها
الجيش السوري يستهدف «رتلاً» تركياً

هل أنكر السيد المسيح يهوديته؟

الجمل ـ فايز مقدسي:
الكلام موجه للكنائس المسيحية التي تزعم  ان المسيح هو تاريخيا من نسل داود و من سلالة ابراهيم احب ان اذكرهم ان المسيح قال لليهود وجها لوجه هذه العبارة التي تغير كل شئ / ( الحق اقول لكم /لليهود/ قبل ان يكون ابوكم ابراهيم انا كنت ) فاخذوا حجارة ليرجموه فتوارى عن انظارهم .
يجب ان ننتبه ان المسيح لم يقل /ابونا /ابراهيم بل /ابوكم /ابراهيم/ يعني انه فصل نفسه عن السلالة اليهودية التي تعتبر نفسها نسلا لابراهيم .

كما ان المسيح السوري قال لليهود العبارة التالية : ( الحق اقول لكم ان كل /الانبياء / الذين اتوا قبلي لصوص سارقون ) الذين اتوا قبله يعني ابراهيم و موسى و داود و سليمان و غيرهم . و هم اشخاص لهم مكانة عليا في القرآن ، و هذه ايضا مشكله تستحق اعادة النظر فيها .

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