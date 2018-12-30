هكذا توصلت الحكومة السورية إلى إتفاق مع صناعيي القابون…!!

توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صناعيي القابون وعلى رأسهاعدم ترحيل منشآتهم من المنطقة الصناعية في القابون.



وجاء ذلك في لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، مع صناعيي منطقة القابون، وضم اللقاء كلًا من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ورئيس غرفة صناعة دمشق ونحو 50 صناعيًا لحل أزمة المنطقة الصناعية.



واستمعت الحكومة الخميس 27 من كانون الأول إلى مطالب الصناعيين ووضع حلول تراعي الحفاظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين في إطار تطوير المنطقة تنظيميًا واستثماريًا.



ولم يتقدم سوى اثنين من صناعي القابون بطلبات لنقل منشآتهم الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”، مطلع الشهر الحالي، ورفض صناعيو القابون قرار المحافظة الذي يقضي بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا.



وخلص اللقاء إلى تكليف غرفة صناعة دمشق وريفها بتصنيف المعامل والمنشآت الموجودة في المنطقة إلى معامل جاهزة للإقلاع في الإنتاج، ومعامل مدمرة بشكل جزئي يرغب أصحابها في ترميمها والعودة إلى العمل، إضافة إلى المعامل المدمرة بشكل كامل والتي يرغب أصحابها في إعادة عمل



وشهد موقف محافظة دمشق تغيرًا بعد أن قررت نقل المنشآت الصناعية متذرعة أن المنطقة تضررت بنسبة 80%، ولكن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين بذلك إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية.



وتخضع المنطقة الصناعية في القابون لتنظيم جديد وضعته وزارة الأشغال العامة بتكليف من مجلس الوزراء في الحكومة.



وتناول اللقاء، وفق الصحيفة، عملية إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية وفق توجهات المصور العام لدمشق ومحيطها الحيوي، بما يضمن “معالجة المشاكل البيئية والمرورية والإسكانية وتأمين فرص العمل، وخلق رؤية بصرية جديدة وجمالية ومظهر حضاري يليق بمدخل العاصمة ليكون ضمن المعايير الدولية لمداخل المدن”.



وكلف خميس محافظي دمشق وريفها بتسريع وتيرة صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وتأمين الخدمات الأساسية اللازمة لبدء الصناعيين الحرفيين بأعمال ترميم وإصلاح منشآتهم وتجهيز الآلات من جديد لإعادة الإنتاج في هذه المنطقة.‏



الثورة