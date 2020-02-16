هكذا تتخلصون من الطاقة السلبية في منازلكم

لا يمكنكم أن تروا الطاقة السلبية بالعين المجرّدة ولكن يمكنكم أن تشعروا بها حتمًا.



كم من مرة تتعرفون إلى أشخاص لا تتآلفون معهم لأنهم يعطونكم انطباعًا سيئًا؟



هل سبق أن قصدتم منزلًا أو مبنى ولم تشعروا بالراحة فيه؟



إذا نقلتم مكان سكنكم ولاحظتم أنكم تعانون أكثر من الأمراض والحوادث والشجارات وفقدان الأشياء أو كسرها – ربما عليكم أن تنظفوا المكان من الطاقة السلبية!



كيف؟

إليكم بعض الطرق :



يستَعمَل ملح البحر في فنون الفينغ شوي للتخلّص من الطاقة السلبية ويساعد على إعادة التوازن إلى أجواء البيت.



يستعمَل ملح البحر لوحده أو ممزوجًا بالماء ويوضع في زوايا المنزل. يجب وضع أوعية الملح في مكان مكشوف وليس في الخزائن كما يجب تبديلها كل شهرين.



يمكنكم أيضاً أن تذيبوا حوالى 5 أو 6 ملاعق كبيرة من الملح في دلو من ماء وامسحوا الأرض بالمزيج.



نظفوا السجاد والستائر والجدران والنوافذ… كلما نظفتم منزلكم تزيلون في الوقت نفسه الطاقة السلبية.



حين تنظفون منزلكم أو مكان عملكم يصبح أكثر إشراقًا وإيجابية. هذه نتيجة التنظيم والتخلّص من الأشياء التي لم تعودوا بحاجة إليها وإزالة المواد السامة من محيطكم.



إن مجرّد فتح النوافذ يبعث طاقة إيجابية منعشة.

أزيلوا الفوضى. قد تلتقط الأشياء القديمة كالمجلات القديمة والثياب المتّسخة الكثير من الطاقة السلبية في منزلكم.

تخلّصوا من الأشياء القديمة التي لم تعودوا بحاجة إليها.



أبقوا طاولات القهوة نظيفة وضعوا ثيابكم المتّسخة في سلة الغسيل واغسلوا الصحون المتّسخة وضعوها بعيدًا. تحتاج الطاقة السلبية إلى أشياء لتعلق عليها لكي تبقى في المحيط.



استخدموا الأصوات الرنانة. الأصوات الرنانة تفصل بين أنماط الطاقة وتسمح لها بأن تتفرّق. كذلك أمنا الطبيعة تقوم بالأمر عينه بصوت العواصف الرعدية. ضعوا أجراساً فوق الباب أو اسمعوا موسيقى حيّة.



إفتحوا النوافذ ودعوا الهواء المنعش يدخل والطاقة السلبية تخرج. لا تدعوا التلوّث الآتي من الضجيج يدخل بدلًا من الهواء المنعش.



تأمّلوا وصلّوا. ينشر التأمل والصلاة ذبذبة إيجابية قوية في منزلك.



إن الطاقة الإيجابية الصادرة عن حالة التأمل والصلاة قوية جداً بحيث تتغلب على الطاقة السلبية. التأمل والصلاة سيملآن المكان بالطاقة المبهجة لعدة ساعات.



تقنيات أخرى لتنظيف المنزل من الطاقة السلبية: إشعال الشموع المصنوعة من شمع العسل الطبيعي والعطور الطبيعية، إحراق الأعشاب العطرة أو البخور.



لتنظيف أجواء الغرف أحرقوا بعض أوراق الخزامى أو النعناع أو الأوكالبتوس أو القصعين.



أعيدوا ترتيب مفروشاتكم. أعيدوا ترتيب المكان لجعله أوسع بقدر ما تستطيعون. تخلصوا من الأثاث الزائد الذي لا حاجة له ومن أكبر قدر من التحف التي يتكدّس عليها الغبار.



استعينوا بالنباتات الحيّة. تضفي النباتات الألوان والحياة والأكسيجين والطاقة الإيجابية على منزلكم وتعطيكم كل الأجواء الحسنة التي تحتاجون إليها ولكن فقط إن سقيتموها واعتنيتم بها.