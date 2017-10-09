هطولات مطرية في المنطقة الساحلية وحمص أعلاها في طرطوس 37 مم

شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجلت أغزرها في سد الصوراني التابعة لمنطقة الشيخ بدر بطرطوس حيث بلغ مستوى الهطل المطري فيها 37 مم وسط توقعات بتحسن إنتاجية المواسم الزراعية لعدد من المحاصيل.

وذكر رئيس مركز تنبوء طرطوس للأرصاد الجوية المهندس عهد اسمندر أن كميات الهطل بلغت في مدينة طرطوس 6ر19 مم وصافيتا 3ر15 مم والصفصافة 7 مم والدريكيش 28 مم وعنازة بانياس 25 مم والشيخ بدر 5ر12 مم والقمصية 3ر33 مم والقدموس 23 مم وبانياس 10 مم وحمام واصل 28 مم.

وأوضح مدير الزراعة المهندس تيسير بلال أن هذه الأمطار مفيدة جدا لجميع الأشجار المثمرة خصوصا الزيتون الذي بلغ مرحلة العطش وتجعد الثمار ما يسهم بتحسن الموسم مع قرب حلول موعد القطاف.

وأضاف بلال: “هذه الهطولات ستسهم ايضا في توفير المياه للمزروعات التي تعتمد على السقاية ووقف استنزاف المياه المخزنة في السدود”.

وفي اللاذقية ما زالت الأمطار تتساقط حتى ساعة إعداد هذا التقرير وبلغت أعلى كمية مسجلة في قرية بشلاما 28 مم والقطيلبية 22 مم وبوقا 5ر17 مم ووادي قنديل 20 مم ومدينة اللاذقية 15 مم بينما تم تسجيل 10 مم في كل من الحفة والبهلولية والقرداحة ومطار الباسل أما كسب فسجلت 6 مم.

وأفاد رئيس مركز التنبؤ في مديرية الأرصاد الجوية بمطار الباسل ماهر حسن بأن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي تستمر فعاليته حتى صباح الغد حيث تضعف بعدها تدريجيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطرية متفرقة أغزرها في طرطوس.

وقال معاون مدير الزراعة نواف شحادة : “كميات الأمطار الهاطلة ستؤدي إلى تحسن إنتاج المحاصيل الزراعية ولا سيما الزيتون والخضار” داعيا المزارعين إلى البدء بقطاف الزيتون بعد 20 يوما بحيث تتحسن إنتاجية الثمار من مادة الزيت بتأثير تساقط المطر.

وبحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن كمية الأمطار الهاطلة خلال ال24 ساعة الماضية في حمص بلغت بمرمريتا 5 مم وشين 5ر2 مم وقلعة الحصن 3 مم والعريضة 1 مم.

وأوضح المتنبئ الجوي في مركز التنبؤات المركزي بدمشق محمود اسماعيل أن البلاد تتاثر حاليا بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة حيث من المتوقع أن يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم أحيانا والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة من البلاد ومن المتوقع أن تستمر طوال اليوم ويوم غد.

المصدر: سانا