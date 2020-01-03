المنشور الذي حذفه الفيس بوك للنائب نبيل صالح ..و منعه من النشر 24 ساعة
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هطولات مطرية غزيرة على المناطق الغربية والشمالية وثلجية على ارتفاع 1200 متر

تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد ببنخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا خاصة فوق الغربية والشمالية وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر.


 وأضافت المديرية، أن الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية وجنوبية غربية معتدلة في بقية المناطق مع هبات نشطة على المناطق الغربية والبحر متوسط يتحول إلى عالي ارتفاع الموج.


اما درجات الحرارة غدا السبت، تواصل انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويبقى الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1000 متر.