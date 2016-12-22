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2016-12-22 08:51
هطولات ثلجية الخميس والجمعة على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 م

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

ويستمر الجو مساء اليوم بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات حسب ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم .

ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية ويحذر ليلاً من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحول تقييم الأوضاع الجوية خلال الأيام القادمة أفاد المدير العام للأرصاد الجوية الدكتور ابراهيم خليل مصطفى بأنه من المتوقع أن تكون الهطولات ثلجية يومي الخميس والجمعة على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000متر.

وأشار مصطفى إلى أن درجات الحرارة تصبح يومي السبت والأحد أدنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات ويكون الجو فيهما متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات بهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا فيما يكون ثلجيا على الجبال التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر محذرا من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

ووفقا لمصطفى تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا يوم الاثنين مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مع تحذيرات من تشكل الضباب والصقيع و الجليد في اغلب المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 6/1

المنطقة الجنوبية 7/2

المرتفعات الجبلية 3/ناقص3

المنطقة الوسطى 4/ناقص 1

المنطقة الساحلية 9/4

المنطقة الشمالية 4/ناقص 1

منطقة الجزيرة 6/1

المنطقة الشرقية 8/3

منطقة البادية 7/1

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