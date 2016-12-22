هطلات ثلجية غزيرة والعاصفة «صباح» مبالغ فيها

الكثير من قنوات التواصل الاجتماعي تحدثت يوم أمس عن عاصفة أطلق عليها «صباح» مضمونها، رياح سرعتها 110 كم/سا، أمطار غزيرة، سيول جارفة، مناطق جبلية معزولة، طرق مقطوعة، درجات حرارة متدنية وثلوج لأول مرة على ارتفاع 300 متر، أمّا البحر فقيل إن ارتفاع الأمواج فيه قد تصل إلى20 متراً.

رداً على ما قيل، أكد الراصد الجوي شادي جاويش : أن ما تم الحديث عنه هو كلامٌ مبالغ فيه، مشيراً إلى أن المنطقة الشمالية من البلاد شهدت يوم أمس بداية منخفض جوي قطّبي المنشأ رافقه هطلات ثلجية امتدت إلى المرتفعات الشمالية الغربية من البلاد والمنطقة الساحلية، ومن المتوقع كما أفاد جاويش، وصول أطراف المنخفض إلى المنطقة الوسطى. أمّا بالنسبة لسرعة الرياح فيها فقد وصلت إلى 40 كم/سا، لافتاً إلى التنبؤ بارتفاع سرعتها عن المعدل المذكور بقليل في المناطق المذكورة.

وبالنسبة للعاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية بيّن جاويش أنها تبقى الأدفأ نتيجة تأثرها برياح جنوبية شرقية، ولكن من المتوقع تأثرها اليوم بهطلات مطرية خفيفة قد تزيد قليلاً في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر.

وفي السياق، حذر الراصد الجوي جميع المواطنين من خطورة تراكم الثلوج المستمرة في المنطقة الشمالية الغربية الأكثر تأثراً بالتيار القطبي وفي المرتفعات الساحلية، لافتاً إلى أنه لا صقيع متوقعاً لأن التنبؤات تشير إلى هطل أمطار ستؤدي إلى ذوبان الثلوج فيها.

قصي المحمد