الرئيس الأسد لـ جابري أنصاري: تحرير حلب انتصار لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب
حركة “الزنكي” تعذب مواطنا “من ذوي الاحتياجات الخاصة” حتى الموت
تدمير مقرين للإرهابيين بدرعا والقضاء على آخرين بينهم سعوديون بريف حمص
العراق:مقتل 70 إرهابيا في غارات لسلاح الجو العراقي في محافظة نينوى
لا يمكنكم قتل السفراء
معلومات جديدة عن عائلة الطفلة الإنتحارية
هطلات ثلجية غزيرة والعاصفة «صباح» مبالغ فيها
حلب تدخل نهايات عملية إجلاء المسلحين،ترامب على خط التسوية السورية وموسكو تأمل دوراً سعودياً
بعد طريق دمشق.. «مصالحة التل» تناشد فتح طريق منين
التنافس على «السلام بالوكالة» في سوريا: أيّ صفقة خلف «إعلان موسكو»؟
إعدام الأطفال: «بعنا الطفلتين والشاري كان الله»
حلب: الموت في إجازة ولكن...
الطيران التركي و”التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرتين في مدينتي الباب والطبقة
بان كي مون: التعاون بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة في سورية يجب أن يتواصل
أهالي الفوعة وكفريا: الإرهابيون اختطفوا طفلا من الحافلات ودمروا المدارس والمشافي والمنازل
2016-12-22 09:49
هطلات ثلجية غزيرة والعاصفة «صباح» مبالغ فيها

الكثير من قنوات التواصل الاجتماعي تحدثت يوم أمس عن عاصفة أطلق عليها «صباح» مضمونها، رياح سرعتها 110 كم/سا، أمطار غزيرة، سيول جارفة، مناطق جبلية معزولة، طرق مقطوعة، درجات حرارة متدنية وثلوج لأول مرة على ارتفاع 300 متر، أمّا البحر فقيل إن ارتفاع الأمواج فيه قد تصل إلى20 متراً.
رداً على ما قيل، أكد الراصد الجوي شادي جاويش : أن ما تم الحديث عنه هو كلامٌ مبالغ فيه، مشيراً إلى أن المنطقة الشمالية من البلاد شهدت يوم أمس بداية منخفض جوي قطّبي المنشأ رافقه هطلات ثلجية امتدت إلى المرتفعات الشمالية الغربية من البلاد والمنطقة الساحلية، ومن المتوقع كما أفاد جاويش، وصول أطراف المنخفض إلى المنطقة الوسطى. أمّا بالنسبة لسرعة الرياح فيها فقد وصلت إلى 40 كم/سا، لافتاً إلى التنبؤ بارتفاع سرعتها عن المعدل المذكور بقليل في المناطق المذكورة.
وبالنسبة للعاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية بيّن جاويش أنها تبقى الأدفأ نتيجة تأثرها برياح جنوبية شرقية، ولكن من المتوقع تأثرها اليوم بهطلات مطرية خفيفة قد تزيد قليلاً في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر.
وفي السياق، حذر الراصد الجوي جميع المواطنين من خطورة تراكم الثلوج المستمرة في المنطقة الشمالية الغربية الأكثر تأثراً بالتيار القطبي وفي المرتفعات الساحلية، لافتاً إلى أنه لا صقيع متوقعاً لأن التنبؤات تشير إلى هطل أمطار ستؤدي إلى ذوبان الثلوج فيها.

 

قصي المحمد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.