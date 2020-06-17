هزة أرضية تضرب شرق مصر

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 2ر5 درجات على مقياس ريختر شرق مدينة الغردقة المصرية وفقاً للشبكة القومية للزلازل في مصر.



ونقل موقع اليوم السابع الالكتروني المصري عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري قوله في بيان اليوم إن “الهزة الأرضية وقعت على بعد 86 كيلومتراً شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد دون وقوع أي خسائر أو أضرار مادية” مبيناً أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلو مترات.



وكانت هزة أرضية بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر ضربت في الثلاثين من كانون الثاني الماضي قبالة مدينة الإسكندرية شمال مصر دون وقوع إصابات أو أضرار.