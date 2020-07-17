هزة أرضية تضرب سورية للمرة الثانية خلال أسبوع

ضربت يوم أمس الثلاثاء هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 70 كم جنوب مدينة الحسكة.



وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إنه ” عند الساعة 14:31 سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، مركزها على مسافة 70 كم جنوب مدينة الحسكة و 200 كم غرب مدينة الموصل العراقية”.



وتعد هذه الهزة الثانية المسجلة في سوريا خلال شهر تموز، حيث وقعت هزة أرضية، في 7 تموز، بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، في شمال شرق مدينة دير الزور.



وشهدت المنطقة قبالة الساحل السوري عدة هزات أرضية، في نيسان الماضي، بلغ عددها 24 هزة كان أقواها بشده قدرها 4.7 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم بتاريخ 15 نيسان، و4.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم بتاريخ 3 نيسان.



وتبعد الهزتان مسافة 50 – 41 كم على التوالي عن مدينة اللاذقية، حيث تم الشعور بها في معظم المدن السورية، إضافة إلى العديد من الهزات الارتدادية.



فيما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، أن سوريا سجلت خلال الأشهر الثلاث الأولى، 935 هزة، توزعت على حدود الصفيحة العربية، والصفائح المحيطة بها.



يذكر أن سوريا شهدت خلال حزيران هزتان أرضيتان في الرابع منه و بقوة 4،3 درجات و 0،2 درجة على مقياس ريختر، تبعدان مسافة 80 كم شمال غرب مدينة حلب وفقا للمركز الوطني للزلازل.



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