هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر تضرب قبالة سواحل فنزويلا جنوب البحر الكاريبي

ضربت هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر أمس قبالة سواحل فنزويلا جنوب البحر الكاريبي دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.



ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن هيئة المسح الجيولوجي الامريكية قولها “إن الهزة كانت على بعد 60 كيلومترا من جزيرة اروبا الواقعة جنوب البحر الكاريبي وعلى عمق أكثر من 10 كيلومترات تحت البحر قبالة ساحل مدينة لا فيلا دي كورو وتبعتها هزة ارتدادية خفيفة بحلول المساء”.



وشعر بالهزة سكان مناطق بعيدة منها العاصمة الفنزويلية كاراكاس إضافة إلى جزيرة اروبا وغيرها من الجزر المجاورة الأخرى.

وكالات