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هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب جنوب غرب الصين

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 8ر4 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصين دون ورود تقارير حول وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الهزة ضربت منطقة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين وتم تحديد مركزها عند خط العرض 29.47 درجة شمالا وخط الطول 105.60 درجات شرقا.

وتسببت الهزة في عرقلة حركة النقل وفي توقف العديد من القطارات فائقة السرعة على خط تشنغدو-تشونغتشينغ للسكك الحديدية.

وكانت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين في الـ 14 من الشهر الجاري دون وقوع ضحايا.

وكالات

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