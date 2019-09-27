هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب كرمنشاه غرب إيران

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها أربع درجات على مقياس ريختر مدينة تازة آباد بمحافظة كرمانشاه غرب إيران فجر اليوم دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.



ونقلت وكالة ارنا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله إن الهزة الأرضية وقعت على عمق ثمانية كيلومترات عند التقاء خطي العرض الشمالي 63ر34 والطول الشرقي 33ر46.



يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 3ر7 درجات كان ضرب المحافظة قبل نحو عامين وتسبب بمصرع 620 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا آخرين والحق أضرارا كلية وجزئية بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في 10 مدن و1930 قرية بالمحافظة.