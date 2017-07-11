هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة تضرب جنوب اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيوشو جنوب اليابان أمس.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الهزة كان في البحر قبالة مدينة كاجوشيما مباشرة.



ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية “تسونامي” ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.



وكان زلزال عنيف بقوة 3ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال شرق اليابان في تشرن الثاني الماضي وتسبب في أمواج مد “تسونامي” ضربت المنطقة نفسها التي دمرها زلزال قوي وأمواج مد عاتية وكارثة نووية عام 2011 في محطة فوكوشيما يشار إلى أن اليابان تقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية وتشهد سنويا أكثر من 20 بالمئة من الهزات الأعنف في العالم.

وكالات