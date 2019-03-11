هذه هي فوائد حبة البركة الصحية تعرفوا عليها !

فوائد حبة البركة



1- حبة البركة و مرض السكري



طبقاً لدراسات يمكن تناول 2 جم يومياً من حبة البركة خفض مستوي السكر بالدم و تقليل مقاومة الإنسولين و تحفير خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز الإنسولين.



2- حبة البركة لعلاج الصرع



وجدت دراسة أن حبة البركة قد تساعد على تقليل نسبة التشنجات بالأطفال المصابين بالصرع .



3- حبة البركة في مواجهة السرطان



قد تساعد حبة البركة على علاج السرطان و بالتحديد سرطان (القولون ، الثدي ، المخ ، الدم) و المميز في ذلك أنه يكاد يكون بدون أعراض جانبية لأنه مصدر طبيعي على خلاف الأدوية الأخري.



4- حبة البركة لعلاج القلب



تعمل حبة البركة على تحسين صحة القلب عموماً و حمايته من خطر الأزمة القلبية.



5- حبة البركة وعلاقتها بـتسمم الرصاص



يمكن أن تساعد حبة البركة على علاج التسمم بالرصاص و ما يؤثره على المخ.



6- خفض ضغط الدم المرتفع



تستخدم حبة البركة كوصفة طبيعية لعلاج مرض الضغط المرتفع حيث يعمل على تقليل الكوليسترول و الدهون الضارة أيضاً .



7- حبة البركة والتهاب الحلق



يمكن لحبة البركة تخفيف التهاب الحلق الناتج عن عدوي فيروسية أو التهاب اللوزتين



8- حبة البركة لـحماية المخ



مادة “الثيموكين” الموجودة بحبة البركة تحمي المخ من الأشعة الضارّة أو المواد المشعة.



9- التئام جروح العمليات



يساعد استخدام حبة البركة موضعياً على التئام جروح ما بعد العمليات و تقليل الندب .



10-حبة البركة وعلاقتها بالشلل الرعاش



مرض الشلل الرعاش أو “Parkinson’s” يمكن تقليل أثاره على الأعصاب بالمخ باستخدام حبة البركة.



فوائد حبة البركة للبشرة



قد يستخدم زيت حبة البركة موضعياً للعناية بالبشرة حيث له فوائد رائعة للبشرة منها :



(القضاء على البقع ، البثور، جفاف البشرة ، خطوط التجاعيد ، الحروق ، الفطريات ، الصدفية ، وغيرها الكثير من الأمراض الجلدية)



استخدامات أخرى لحبة البركة



تقوية المناعة ، علاج أمراض الجهاز التنفسي ، إدرار اللبن ، علاج الصداع ، علاج ألم الأسنان ، مصدر للطاقة .



أهم مكوّنات حبة البركة



1- أحماض دهنية أهمها : (المريتسك ، بالمتيك ، أوليك ، لينوليك ، أركيدونيك)



2- بروتينات



3- فيتامينات : ( ب1 ، ب2 ، ب3 ، حمض الفوليك)



4- معادن : ( الكالسيوم ، الحديد ، النحاس ، الزنك ، الفوسفور)



احتياطات تناول حبة البركة



1- أثناء الحمل و الرضاعة



يُنصح بتناول كميات بسيطة و عدم الإفراط في تناولها.



2- النزيف و سيولة الدم



قد تزيد حبة البركة من النزيف و تبطئ من تجلط الدم لذا يُنصح بالتوقف عن تناوله أسبوعين على الأقل قبل العمليات الجراحية.



3- مرض السكّري



قد تتسبب في خفض معدل السكر بالدم لذا يجب الحرص في تناولها لمضري السكري.



4- مرضي الضغط



قد تعمل على خفض ضغط الدم أيضاً , و يجب على مرضي ضغط الدم المنخفض الابتعاد عنها .