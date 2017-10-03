هذه هي اسباب الرائحة الكريهة التي تنبعث من محيط مبنى الجمارك العامة!

انتشرت في محيط منطقة الجمارك والبرامكة رائحة كريهة منذ عدة أيام وتبين أن مصدرها مديرية الجمارك العامة، وتعود إلى مواد أولية تدخل في صناعة الأدوية البيطرية.

وكشف مدير المنشآت ورئيس مكتب الجاهزية في مديرية الجمارك العامة سرحان السموري أن مصدر الرائحة يعود لمواد كيميائية مخالفة للمواصفات تدخل في صناعة الأدوية الزراعية مهربة تم حجزها منذ عام 2009 بوزن نحو 10 أطنان.