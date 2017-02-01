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هذه هي أقل شعوب العالم نوماً

أجرى علماء من أستراليا والولايات المتحدة دراسة عن متوسط عدد ساعات النوم في دول مختلفة، حيث تم جمع بيانات على مدى 6 سنوات.
توصل فريق العلماء إلى نتيجة مفادها أن اليابانيين أقل شعوب العالم نوماً، إذ بلغ متوسط عدد ساعات نومهم 7 ساعات و16 دقيقة.
أما سكان الأرجنتين فقد كانوا أكسل شعوب العالم، حيث احتل الأرجنتينيون المرتبة الأولى بين أكثر شعوب العالم نوماً بوقت وقدره 10 ساعات و16 دقيقة.
وتشير بيانات الدراسة إلى أن سكان روسية الاتحادية ينامون 9 ساعات و20 دقيقة، إذ عادة يبدأ السكان الروس يومهم في الـ8 صباحاً وينتهي في تمام الـ11 ليلاً.
والجدير بالذكر هنا أن هناك نقصاً في مدة النوم في أوروبا، على حين يلاحظ زيادتها في شرق آسيا.
كما يقر الباحثون أن البيانات أخذت من مختلف البلدان التي لا تشمل عدد المناطق نفسه والتي يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية.

وكالات

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