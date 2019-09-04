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هذه هي أفضل رياضة لحياة أطول

ممارسة الرياضة هي شكل رائع من أشكال ممارسة الرياضة الصحية بشكل عام. على الرغم من أن جميع الأنشطة البدنية مفيدة، وفقًا للأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Mayo Clinic ، فإنها جميعًا لها تأثيرات مختلفة على الجسم ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمر المتوقع.

وفقًا لدراسة دنماركية، فإن الأشخاص الذين شاركوا بشكل متكرر في لعبة التنس وغيرها من الألعاب التي تستخدم المضارب وفرق مختلفة يعيشون أطول من الأشخاص الذين لم يلعبوا أي رياضة. لقد عاشوا أيضًا فترة أطول من الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في أنشطة صحية فردية مثل السباحة وركوب الدراجات والركض.

النتيجة

هذا يثبت أن التفاعلات الاجتماعية تلعب دورا في زيادة فوائد التمرين. ولكن ليس هناك شك في أن النشاط البدني يمكن أن يحسن صحتنا ويمدد طول العمر.

ولكن لا يزال هناك خلاف حول ما إذا كان بعض النشاط أفضل من غيره من أجل حياة أطول. وجدت دراسة أخرى نُشرت على نطاق واسع في عام 2017 وشملت أكثر من 80،000 من الرجال والنساء البريطانيين أن الأشخاص الذين مارسوا رياضة التنس تجاوزوا عدد من مارسوا الجري.

بما أن الجري هو شكل شائع من التمرينات ، فقد درس العلماء أيضًا العلاقة بين الركض وطول العمر. وتوصلوا إلى أن مقدارًا معتدلًا من الركض المعتدل يسير بخطى أكبر من االفوائد بما في ذلك طول العمر مقارنةً بالركض الشاق أو الخفيف.


ملاحظة:


يساعد النشاط البدني في الحفاظ على صحة قلبك ، وتحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. ليس هذا فقط ، فقد تم ربط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بفوائد للمخ وخفض مخاطر بعض أنواع السرطان.