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هذه هدايا بوتين للوزيرة العروس النمساوية

كشف الكرملين عن هدايا تذكارية قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعروسين، وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل ورجل الأعمال فالفغانغ مالنغر، خلال حضوره حفل زفافهما. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي رافق بوتين في الحفل، إنه أهدى للعروسين لوحة فنية رسم فيها جوانب من الحياة الريفية، وجهازا روسيا أثريا لعصر الزيوت، وساموفار، أي وعاء معدني روسي تقليدي يستخدم لغلي الماء وتحضير الشاي، صنع في مدينة تولا التي كانت في السابق مركزا لتصنيع الساموفار في روسيا.

وأثناء الحفل الذي أقيم في مطعم Gasthaus Tscheppe بولاية شتايرمارك جنوب شرقي النمسا، ألقى الرئيس الروسي كلمة تهنئة خاطب فيها العروسين باللغة الألمانية.

وعبّر بوتين في كلمته عن شكره وسروره لدعوته للنمسا بمناسبة سعيدة، وتمنى للعروسين حياة زوجية طويلة وسعادة، ومازح الضيوف كثيرا، ما أثار إعجاب الحاضرين وتصفيقهم الحار.

وعقب وصوله إلى الحفل، قدم بوتين باقة زهور للعروس وراقصها وتحدث مع زوجها ومع مستشار النمسا، سباستيان كورتس، الذي حضر العرس أيضا.

كما أحضر الرئيس الروسي فرقة القوزاق وأدوا أغنية زفاف خاصة أمام العروسين وضيوفهم.


وبعد مغادرته الحفل وصل بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث عبّر، قبل بدء المباحثات، عن رضاه عن رحلته للنمسا، ووصفها بـ”زيارة خاصة، جيدة جدا ولطيفة”.

 


روسيا اليوم

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