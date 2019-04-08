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هذه فوائد “عشبة القمح”؟

تعد عشبة القمح “Wheatgrass” بمثابة سر الصحة والجمال، حيث إنها تساعد على إنقاص الوزن من ناحية، والتمتع ببشرة وشعر في غاية الجمال من ناحية أخرى. وأوضحت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن عشبة القمح تزخر بالمعادن والفيتامينات، مثل السيلينيوم، الذي يعمل على تنشيط الغدة الدرقية، ومن ثم تنشيط عملية أيض الطاقة.


وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عشبة القمح تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحارب بذلك نوبات الجوع الشديدة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.


وتعمل عشبة القمح أيضاً على تقوية جهاز المناعة وتخليص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية. وأشارت “إن ستايل” إلى أن عشبة القمح تساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة بفضل تأثيرها المضاد للبكتيريا؛ حيث يمكن محاربة مشاكل البشرة كالبثور وحب الشباب من خلال تدليك البشرة بواسطة مكعبات مثلجة من عصير عشبة القمح.


وتزخر عشبة القمح بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، وتبعا لذلك فهي تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة وتساعد البشرة على استعادة شبابها وحيويتها.


وللشعر أيضاً نصيب من الفوائد الصحية والجمالية لعشبة القمح، حيث يمكن القضاء على قشرة الرأس بواسطة غسول عشبة القمح. ولهذا الغرض يتم تدليك فروة الرأس بعصير عشبة القمح، ثم شطفها. وبذلك يستعيد الأُس الهيدروجيني pH لفروة الرأس توازنه من جديد، وتزول القشرة.


ويمكن شراء عشبة القمح في صورة مشروب أو مسحوق.