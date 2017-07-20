هذه رواتب «نجوم» bbc

في خطوة هي الأولى من نوعها، كشفت «هيئة الإذاعة البريطانية» عن تفاصيل رواتب موظفيها الكبار، كالمذيعين ومقدمي البرامج، ضمن تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم الأربعاء، والذي يتضمن الرواتب التي تزيد سنوياً عن 195.44 ألف دولار أميركية سنوياً.

تصدّر المذيع التيفزيوني، كريس إيفانز القائمة براتب يراوح بين 2.87 و2.93 مليون دولار للعام 2016 ــ2017، في حين تصدرت كلوديا وينكلمان النساء الأعلى أجراً، براتب يرواح بين 586.3 و651.45 ألف دولار في العام.علماً بأنّ نسبة النساء في القائمة الورادة في التقرير لم تزد عن الثلث.

خلف إيفانز، حلّ كل من غاري لينيكر براتب سنوي بلغ 2.28 مليون دولار تقريباً، ثم غراهام نورتون بنحو مليون و107 آلاف دولار ألف...

في هذا السياق، قال المدير العام لـ «بي. بي. سي»، توني هول، إن النسبة تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ «مزيد من الإجراءات وبوتيرة أسرع لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين»، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ المؤسسة «تسير بوتيرة أسرع من أي مؤسسة إعلامية أخرى».

وأضاف هول أنّه يريد مساواة بين مقدّمي البرامج والمذيعين على شاشة الهيئة وأثيرها، لافتاً إلى أنّه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كانت نسبة النساء من بين العاملين الجدد والموظفين المترقين في التلفزيون والراديو نحو 63 في المئة: «هل هذا قدر كافٍ؟ قطعا لا».

وأوضح أنّ bbc قلّصت المبالغ المالية التي يتقاضها نجومها الأعلى دخلاً: «أدرك تماماً أنّ هذه المبالغ كبيرة بالنسبة للكثيرين، لكننا مؤسسة إعلامية عالمية، تعمل وسط سوق تنافسي للغاية. علينا أن نكون قادرين على التنافس، وليس حمقى. لا أحد يريد منا أن ندفع مبالغ أقل مما تدفع في السوق. الناس يتوقعون منا أن يكون لدنيا كبار المذيعين ومقدمي البرامج لكن ندفع لهم أقل مما سيحصلون عليه في مؤسسات أخرى».

يرصد تقرير «بي. بي. سي» السنوي أداء الهيئة، وينشر تفاصيل الشؤون المالية ونفقاتها خلال العام المنصرم، كما يبحث في نسب مشاهدات التلفزيون والراديو، والدخول على منصات المؤسسة على الإنترنت، وربما النظر في مكانتها أمام منافسيها، مثل شبكة «نتفليكس» الأميركية.

في هذا السياق، قالت وزيرة الثقافة البريطانية، كارين برادلي، إن نشر رواتب نجوم bbc الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنوياً سيضعها «في نفس مستوى الشفافية المطبق في هيئات الخدمة المدنية».

يذكر أنّه في أيلول (سبتمبر) الماضي، قالت برادلي في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، إن نشر الرواتب سيضمن أن «بي. بي. سي» تنتج «محتوى قيّماً لا يبدد أموال رسوم ترخيص البث التلفزيوني».

علماً بأنّ الهيئة تنشر بالفعل بيانات حول كيفية إنفاقها على النجوم العاملين لديها، من بينها معلومات تكشف عدد الذين يتقاضون أكثر من مليون جنيه استرليني، وكذلك ما بين 500 ألف إلى 750 ألف جنيه استرليني، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكالات