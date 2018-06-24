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هذه المواد القاتلة موجودة في منزلك وتستعملها يومياً!

في كل عام يموت آلاف الأشخاص نتيجة التجاهل التام لتحذيرات الأمان للمواد التي نتعامل معها بشكل يومي، وعلى الرغم من أنه هنالك البعض من الأشخاص الذين يلقون بالاً لهذه التحذيرات إلا أن المزيد من الاهتمام بهذه التحذيرات لن يضر لأنه قد يعني إنقاذ نفسك من موت محتم، تعرف معنا على هذه المواد التي تستعملها يومياً وأنت لا تعرف أنك قد تموت بسببها!

معجون الأسنان! لم تكن تتوقع هذا صحيح؟ تنصح شركات معجون الأسنان باستعمال كمية لا تتجاوز حبة البازلاء إلا أنه وللأسف تظهر الإعلانات كميات أكبر بكثير مما يجعل الأطفال يقلدونها، إن معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد الذي يعتبر ساماً عند التعرض لكميات كبيرة منه كما أنه قد يؤدي إلى الموت.

أواني الطعام المانعة للانزلاق: أصبحت أواني الطعام المبطنة بطبقة من التافلون أو المعروف باسم “التيفال” جزءاً لا يتجزأ من أي مطبخ في العالم، إلا أنه يوجد خطر كبير على صحتك عند استعمال هذه الأواني لفترات طويلة أو عند وضعها على درجات حرارة عالية جداً لأن هذه المادة تتحلل وتنبعث منها مواد كيميائية سامة جداً.

دهانات الرصاص: يوجد قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع استعمال الدهانات التي تحوي عنصر الرصاص، على الرغم من أن هذا العنصر موجود في الطبيعة ولا يؤذي الناس إلا أن التعرض الدائم لهذا العنصر قد يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم من الرصاص.

النفتالين: تشكل كرات النفتالين خطراً حقيقياً على الصحة لأن تعرضها للأوكسجين يسبب انبعاث غازات عديدة منها، صحيح أن هذه الغازات تنشر رائحة عطرة في المكان إلا أنها تسبب تهيج العينين والرئتين كما يشتبه بأنها تسبب الإصابة بالسرطان! لذلك ينصح بعدم استعمال النفتالين في الحمامات أو من أجل مكافحة العث ويفضل البحث عن طريقة أكثر سلامة.

المدفأة!: إن كنت لا تعلم هذا، تسجل سنوياً آلاف الوفيات بسبب الاختناق بالغازات المنبعثة من المدافئ، فعند احتراق الحطب في المدفأة تنتشر العديد من الغازات أشهرها غاز أحادي أكسيد الكربون الكفيل بأن يقتلك خلال فترة قصيرة إن لم تجد أكسجيناً كافياً، لذلك تأكد من وجود تهوية مناسبة أو تصريف ممتاز لأدخنة المدفأة قبل أن تشعلها. 

 

 
 

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