هذه المادة تحارب جفاف الشعر والبشرة

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت هوبر، إن مادة السيراميد تعد صديقة للبشرة الجافة والمتقدمة في العمر، إذ تحمي البشرة من الجفاف، وتحول دون توغل المواد الضارة أو المسببة للتهيج.



وبالاشتراك مع مواد أخرى تعمل مادة السيراميد على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير.



من ناحية أخرى، تدخل مادة السيراميد ضمن مكونات مستحضرات العناية بالشعر، وتعمل على إصلاح الشعر التالف بسد التشققات وإعادة عزل ألياف الشعر، ليستعيد الشعر قوته ورونقه ويبدو بمظهر مفعم بالصحة والحيوية.