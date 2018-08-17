هذه الفوائد ستدفعك لتناول الجوز يومياً

على الرغم من أن المكسرات غنية بالدهون وخاصة الجوز إلا أن تناول هذا النوع من المكسرات أهم كثيراً من القلق بخصوص الوزن. بل إن إحدى الدراسات وجدت أن تناول 350 سعرة حرارية إضافية منه لا يؤثر على زيادة الدهون في الجسم، والسبب الفوائد الصحية التي توفرها مكوناته وخاصة تعزيز الإحساس بالشبع، والمزايا التي يوفرها للقلب.



– تساعد المكسرات، وعلى رأسها الجوز في تنظيم مستوى الكولسترول.

– يحسن الجوز من ارتفاع ضغط الدم، ويقلل مخاطره على القلب.

– يساعد أكل حصة يومية من الجوز لبضعة أشهر على ضبط الوزن على المدى الطويل لأنه غني بالبروتين والألياف.

– يحتوي الجوز على نسبة جيدة من الألياف تبلغ 8 غرامات في كل كوب من الجوز المقشور ما يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم.

– الجوز من الأطعمة الغنية بفيتامين “إي” الذي يحارب السرطان، ويقلل تجاعيد البشرة.



– الجوز مصدر رائع لأحماض أوميغا3 الدهنية المفيدة لعضلة القلب وللخلايا العصبية.