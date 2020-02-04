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هذه الفاكهة تساعدك على تنظيف رئتيك من النيكوتين

يرغب البعض في الإقلاع عن التدخين، ولكن عند التفكير في هذه الخطوة تكون الرئة مدمرة بسبب النيكوتين، لهذا يقدم إيهاب نبيل، اختصاصي التحاليل الطبية بعض أنواع الفاكهة التي تساعد على تنظيف الرئة.


يقول نبيل إن تناول التفاح يعمل على إزالة السموم من الجسم، كما أن الطماطم تعمل أيضاً على تنظيف الرئتين من النيكوتين بشكل نهائي، وذلك لأن الفيتامينات الموجودة في التفاح والطماطم تساعد في عملية ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم نتيجة كثرة التدخين.


ينصح نبيل المدخنين سواء من الرجال أو النساء بضرورة تناول التفاح والطماطم بانتظام بعد الإقلاع عن التدخين للمساعدة على استعادة عمل الرئة بشكل سليم.