هذه الاطعمة تسبب لك الإمساك.. احذر منها

عدّد موقع “healthline” الأطعمة المسببة للإمساك، ومنها:



– يسبب تناول الموز غير الناضج فى الإصابة بالإمساك لأنه يحتوي على المزيد من النشا المقاوم، وهو مركب يصعب على الجسم هضمه.



– يعتبر الغلوتين عبارة عن بروتين موجود في الحبوب مثل القمح والشعير، وقد يعاني بعض الأشخاص من الإمساك عندما يتناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، وهى حالة معروفة بأسم مرض الإضطرابات الهضمية.



– تناول الحبوب المصنعة ومنتجاتها، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء، يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، وذلك بسبب إزالة أجزاء النخالة والجراثيم من الحبوب أثناء المعالجة، لأن النخالة تحتوى على الألياف، وهي مادة مغذية تساعد على الهضم.



-تتسبب منتجات الألبان فى الإصابة بالإمساك، بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من حساسية البروتينات الموجودة في حليب البقر.



-يتسبب تناول اللحوم الحمراء فى الإصابة بالإمساك، بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية.



– تناول كميات كبيرة أو متكررة من الأطعمة المقلية أو السريعة قد يزيد من خطر الإمساك، لأن الأطعمة الغنية بالدهون وقليلة الألياف تعمل على تبطىء عملية الهضم.