هذه أرقام «الاقتصاد» لعام 2017

بلغت قيمة الصادرات الفعلية للعام 2017 حتى نهاية تشرين الأول ما يقرب من 700 مليون دولار وتنوعت لتشمل نحو 250 مادة أساسية وشكلت مواد زيت الزيتون والكمون والألبسة وتوابع الألبسة وحبة البركة واللوز والخيوط القطنية والمنظفات نحو نصف الصادرات، وبلغ عدد الشراكات التجارية بين سورية والعالم في العام 2017 ما يعادل 123 دولة استيراداً و105 دول تصديراً.

وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام 2017 لغاية نهاية أيلول بلغ 15654 إجازة وموافقة استيراد منها 14710 إجازات وموافقات للقطاع الخاص و944 إجازة وموافقة للقطاع العام وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 نلحظ ارتفاعاً في قيمة الممنوح للقطاع الخاص.

وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام 2017 لغاية نهاية أيلول بلغ 15654 إجازة وموافقة استيراد منها 14710 إجازات وموافقات للقطاع الخاص و944 إجازة وموافقة للقطاع العام وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 نلحظ ارتفاعاً في قيمة الممنوح للقطاع الخاص.