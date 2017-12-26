هذه أرقام «الاقتصاد» لعام 2017
بلغت قيمة الصادرات الفعلية للعام 2017 حتى نهاية تشرين الأول ما يقرب من 700 مليون دولار وتنوعت لتشمل نحو 250 مادة أساسية وشكلت مواد زيت الزيتون والكمون والألبسة وتوابع الألبسة وحبة البركة واللوز والخيوط القطنية والمنظفات نحو نصف الصادرات، وبلغ عدد الشراكات التجارية بين سورية والعالم في العام 2017 ما يعادل 123 دولة استيراداً و105 دول تصديراً.
وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام 2017 لغاية نهاية أيلول بلغ 15654 إجازة وموافقة استيراد منها 14710 إجازات وموافقات للقطاع الخاص و944 إجازة وموافقة للقطاع العام وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 نلحظ ارتفاعاً في قيمة الممنوح للقطاع الخاص.
وبلغ الوسطي الشهري للإجازات والموافقات المنوحة لثلاثة أرباع العام 2017 ما يقرب 382 مليون يورو للقطاع الخاص و486 مليون يورو للقطاع العام على حين بلغ الوسطي اليومي للفترة المذكورة 18,7 مليون يورو للقطاع الخاص بارتفاع قدره 32 بالمئة مقارنة مع الوسطي اليومي في الفترة المماثلة من العام 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار لأن قيمة الوسطي اليومي هي قيمة الوسطي الممنوح وقد لا يكون المنفذ فعلياً من قبل للحصول على الإجازات والموافقات على حين بلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2017 لنهاية تشرين الأول منه 22050 شهادة منشأ وبقيمة بلغت نحو 700 مليون دولار.
وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال العام 2017 مع احتساب النفط الخام والمشتقات النفطية نحو 4,78 مليارات يورو والتي ارتفعت بمقدار 725 مليون يورو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 كما ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بمقدار 460 مليون يورو مقارنة مع الفترة نفسها.
وبلغ مؤشر تغطية الصادرات 9 بالمئة لإجمالي المستوردات في عام 2017 على حين سجل المؤشر للقطاع الخاص فقط ما يعادل 20,4 بالمئة لعام 2017.
وبلغت حصة مستوردات مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي 73 بالمئة من إجمالي مستوردات القطاع الخاص في العام 2017 كما بلغت حصة مستوردات المواد الغذائية 10 بالمئة من إجمالي المستوردات.
وبمقارنة توزع المستوردات على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في العام 2017 مع الفترة المماثلة من العام السابق لحظت الوزارة تطوراً إيجابياً في مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي بنسب بلغت 10-6 بالمئة على التوالي.
المصدر: صالح حميدي - الوطن
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