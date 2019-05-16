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هذا هو سر اختفاء المياه على كوكب المريخ

اكتشف العلماء الروس من معهد  موسكو  للفيزياء والتكنولوجيا، سر اختفاء  المياه  على سطح كوكب  المريخ ، ووفقاً للخبراء، فإن كل عامين أرضيين يحل على الكوكب الأحمر فصل صيف حار جداً.


وأضاف الخبراء أنه في الغلاف الجوي للمريخ تنشأ نافذة، حيث يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا ومنها تنقله الرياح إلى  القطب الشمالي .


ويشار إلى أنه منذ وقت طويل مضى، كان سطح المريخ يحتوي على أنهار ومحيطات، ولكن بعد ملايين السنين اختفت 80 بالمئة منها.


ويعتقد العلماء أن سبب ذلك يعود إلى الإشعاع الشمسي حيث تقسم الجزيئات إلى الهيدروكسيل والهيدروجين. ويعتقد هؤلاء العلماء أن مدار الكوكب يلعب دوراً هاماً في ذلك، حيث مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، يرتفع بخار الماء مع الهواء الدافئ