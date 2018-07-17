هذا هو إنتاج سورية من القمح لغاية الآن

أعلن ” يوسف قاسم ” مدير عام ” مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب” في سورية، ان إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ عملية الشراء وحتى تاريخه وصلت حتى تاريخه إلى 239 ألف طن.

و أشار إلى أن محافظة حماة تصدرت المحافظات السورية من حيث الإنتاج بكمية وصلت إلى 125 ألف طن و الحسكة و حلب ثانياً بـ33 ألف طن لكل محافظة و رابعا جاءت درعا بكمية 10 آلاف طن و خامساً حلت دمشق بـ6 آلاف طن

قاسم وفي رده على سؤال عن الجهات التي قامت المؤسسة بشراء الأقماح منها، أكد أن مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب قامت خلال الموسم الزراعي الحالي «2017 ـ 2018 « وبشكل حصري بشراء الكميات من المنتجين فقط، نافياً وبشكل قاطع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المؤسسة بشراء الأقماح من التجار.‏

وقال قاسم « لم نشتر حبة قمح واحدة من أي تاجر»، منوهاً إلى أن كامل الكمية المستلمة من جميع محافظات القطر «دون استثناء» تمت بموجب شهادة منشأ زراعية أصولية ومن المنتج تحديداً، وهذه الشهادة الصادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ووحداتها الإرشادية في المحافظة هي وثائق الصرف الرسمية المعتمدة من قبل اللجان الرئيسية والفرعية لاستلام محصول القمح من الفلاحين لهذا العام، مشيراً إلى أن قيمة الأكياس تم إعادتها للفلاحين بعد عملية التسليم وهي من جملة التسهيلات التي تقدمها الحكومة للفلاحين من خلال الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها لهذا العام.‏



المصدر: الثورة