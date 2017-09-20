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هذا ما يفعله القلق في جسمك

من الطبيعي أن يصاب البعض بالقلق بين الحين والآخر، ولكن إن استمر هذا القلق أو بدأ يتعارض مع القدرة على أداء الواجباتهذا ما يفعله القلق في جسمك اليومية، فهو قد يؤثر على الصحة الجسدية ويفضي إلى الإصابة بأحد اضطرابات القلق.

أما عن العلاج، فعادة ما يكون باستخدام أساليب أو أدوية معينة. هذا ما ذكره موقع «WebMD»، الذي ذكر أن القلق يؤثر على أجهزة عديدة في الجسم، إن لم يكن جميعها. ونذكر من ذلك الآتي:

- الجهاز العصبي: فالكثير من القلق يحثه على إطلاق ما يعرف بهرمونات الضغط النفسي stress hormones. تعمل هذه الهرمونات على تسريع معدل ضربات القلب والتنفس، وزيادة مستويات السكر في الدم، وإطلاق المزيد من الدم إلى الأطراف.

- جهاز المناعة: فإن تأثر الشخص بالتأثيرات الجسدية السلبية للقلق، فإن الجسم لن يستطيع محاربة الجراثيم كما يجب. فحتى التفكير بالأمور التي جعلتك مكتئبًا أو غضبانًا في السابق تؤدي إلى ذلك.

- العضلات: عندما يكون هناك ما يقلقك، فإن عضلات العنق والكتفين تتوتر، ما قد يؤدي إلى الإصابة بصداع الشقيقة أو الصداع التوتري.

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